La Juventus la prossima stagione potrebbe investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. In questa stagione, infatti, una delle principali difficoltà della squadra bianconera è stato un centrocampo poco qualitativo, formato da giocatori non abili nell'impostazione. Per questo si parla di un interesse concreto per Manuel Locatelli del Sassuolo e per Houssem Aouar del Lione. Servirà probabilmente anche una quarta punta, che vada ad integrare i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Dybala. Piace molto Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton.

Potrebbe però arrivare un ulteriore acquisto importante qualora uno fra Cristiano Ronaldo e Dybala dovesse lasciare la società bianconera. Difficile però sia Harry Kane, la punta inglese infatti dovrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione ma non per trasferirsi alla Juventus. Almeno secondo le agenzie di scommesse, che quotano il suo approdo in bianconero a 25,00. Più probabile invece che possa andare a giocare al Manchester United, al Manchester City o al Chelsea.

Più probabile invece per lui un futuro professionale al Manchester City, al Manchester United o al Chelsea. Ci sarebbe inoltre anche il Paris Saint Germain (trasferimento quotato a 10), l'approdo al Real Madrid è invece pagato 20 volte la posta in palio. Sembrerebbe quindi difficile vedere Kane alla Juventus, anche perché sarebbe un investimento troppo oneroso per cartellino ed ingaggio.

Più probabile che la società bianconera continui ad investire su giovani. Kean a tal riguardo sarebbe il profilo ideale.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima estate potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero. Si parla infatti di un interesse concreto per Gianluigi Donnarumma e per Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan.

Il loro eventuale arrivo presupporrebbe però le cessioni di Szczesny e Ramsey. Inoltre sarà importante per la squadra bianconera qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico. L'ultima giornata di campionato sarà decisiva a tal riguardo. La sfida principale sarà proprio contro il Milan. Se i rossoneri non dovessero vincere contro l'Atalanta e la Juventus ottenesse un successo contro il Bologna, sarebbero i bianconeri ad andare in Champions League.