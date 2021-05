La Juventus dovrebbe definire il suo mercato in base alla competizione europea in cui sarà impegnata la prossima stagione. Nell'ultima giornata di campionato arriverà il verdetto. I bianconeri saranno impegnati contro il Bologna (già salvo), mentre il Milan giocherà a Bergamo contro l'Atalanta. Anche il Napoli è in lotta con le prima menzionate, ma attualmente i campani sembrano quelli più in forma e giocheranno l'ultima giornata allo stadio Diego Armando Maradona contro un Hellas Verona già salvo.

Se quindi sarà Europa League la Juventus potrebbe decidere di alleggerire in maniera decisa il monte ingaggi.

Ci sono infatti diversi giocatori che pesano in maniera evidente sul bilancio d'esercizio. Su tutti spiccano Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese potrebbe lasciare la Juventus, così come Morata, che potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid. Se si dovessero concretizzare queste partenze la Juventus nel settore avanzato potrebbe investire su Moise Kean. La punta italiana rimane uno dei giocatori più graditi alla società bianconera sia perché cresciuto alla Continassa e sia per la giovane età e per le sue qualità. Kean potrebbe affiancare Dybala, con Milik che potrebbe arrivare come riserva delle due punte.

Kean potrebbe arrivare in caso di qualificazione all'Europa League

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe investire in estate su Kean. Sarebbe l'attuale punta in prestito al Paris Saint Germain (ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton) il giocatore gradito dalla società bianconera qualora la squadra dovesse disputare l'Europa League la prossima stagione.

Il giocatore classe 2000 sarebbe un profilo gradito perché rientrerebbe anche nella strategia di mercato adottata dalla Juventus da due stagioni a questa parte. L'idea infatti rimane quella di investire sui giovani di qualità che possano rappresentare il presente ed il futuro della squadra bianconera. Allo stesso tempo Kean avrebbe anche uno stipendio in linea con il monte ingaggi della Juventus.

Di certo l'Everton lo valuta molto, si parla di un prezzo di mercato di circa 50 milioni di euro. La società bianconera potrebbe offrire però alla società inglese Merih Demiral come possibile contropartita tecnica. In questo modo eviterebbe di investire in cash sul giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrebbe rinforzare anche difesa e centrocampo. In difesa potrebbe arrivare un centrale qualora non dovesse rinnovare il contratto Chiellini. Potrebbe ritornare Rugani, attualmente in prestito al Cagliari. Per il centrocampo invece si valuterebbero due profili: Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar del Lione.