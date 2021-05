La Juventus, in questi giorni, si sta preparando in vista della gara contro il Milan. Quella di domenica 9 maggio contro i rossoneri sarà una partita fondamentale per i bianconeri. Infatti, se la squadra di Andrea Pirlo vorrà ottenere un posto Champions dovrà necessariamente vincere contro il Milan. Per questo motivo, il tecnico bresciano sta lavorando intensamente in vista di questa match. Stando a quanto afferma Tuttosport, Andrea Pirlo per scuotere la i suoi giocatori ha toccato le corde dell'orgoglio sottolineando: "Non basta aver ceduto lo scudetto all'Inter?", si legge nel racconto pubblicato dal quotidiano sportivo.

Dunque, Andrea Pirlo ha spronato la squadra facendo leva sulla recente vittoria del tricolore da parte del nemico numero uno, ovvero l'Inter. Adesso, però, il tecnico bresciano ha richiamato alla massima attenzione la sua squadra poiché non si può mancare la qualificazione Champions.

L'obbiettivo della Juventus

La Juventus, in queste settimane, è in lotta per un posto Champions League. I bianconeri, dopo la vittoria contro l'Udinese, sono in una buona posizione ma dovranno vincere le prossime partite. A cominciare da quella di domenica 9 maggio contro il Milan. Andrea Pirlo, però, non può essere felice per la prestazione vista a Udine. Dopo questa partita, il tecnico della Juventus ha fatto un lungo discorso alla sua squadra proprio per spronarla in vista del rush finale della stagione.

Pirlo ha chiesto ai suoi giocatori di non farsi scappare un posto Champions perché poi si rischierebbe di guardare la competizione europea dalla TV. Dunque, per raggiungere l'obiettivo servirà una Juventus diversa da quella vista contro l'Udinese.

La Juventus prepara la gara contro il Milan

La Juventus, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Milan.

I bianconeri, per questo match, hanno alcuni dubbi e uno di questi riguarda Federico Chiesa. Il numero 22 juventino sta meglio e dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Milan. Resta, però, da capire se Chiesa sarà in campo dal primo minuto oppure se partirà dalla panchina. Gli altri dubbi di formazione riguardano la difesa e l'attacco.

Per quanto riguarda la retroguardia è aperto il ballottaggio tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, uno dei due affiancherà Matthijs De Ligt, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Danilo e Alex Sandro. In attacco, invece, il dubbio è il partner offensivo di Cristiano Ronaldo. Accanto a CR7 ci sarà uno fra Paulo Dybala e Alvaro Morata. Lo spagnolo, nella partita contro l'Udinese, non era al meglio ma adesso dovrebbe aver smaltito i suoi acciacchi fisici. Domani, 7 maggio, la Juventus sarà nuovamente alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.