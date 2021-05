In casa Inter sono ore molto calde per capire quale sarà il futuro sulla panchina nerazzurra. Fino a qualche giorno fa sembrava scontata la permanenza di Antonio Conte, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto, ma qualcosa sembrerebbe essersi rotto in maniera definitiva. Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe cominciato a cercare piste alternative per non farsi trovare impreparata qualora l'addio dovesse essere ufficializzato. Il nome tornato in auge è quello di Massimiliano Allegri, cercato dai nerazzurri anche l'anno scorso prima dell'ormai famoso vertice di villa Bellini.

L'Inter sarebbe tornata su Allegri

Uno dei nomi tornati in auge in casa Inter è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano era stato vicino all'approdo in nerazzurro già lo scorso anno, quando Giuseppe Marotta lo aveva bloccato prima del vertice di Villa Bellini, che portò la riconciliazione tra dirigenti, presidente e Antonio Conte. A distanza di un anno, però, l'avvicendamento sarebbe tornato in auge, anche se il nome di Allegri è stato accostato anche alle panchine di Real Madrid e Juventus.

Il rapporto con l'amministratore delegato nerazzurro è ottimo, tanto che già ai tempi della Juventus il dirigente decise di puntare su di lui quando Conte lasciò due giorni prima dell'inizio del ritiro: quella scelta infatti è risultata essere vincente con Allegri che ha vinto cinque scudetti e raggiunto due finali di Champions League.

E chissà che a Milano non possa fare lo stesso, visto che adesso l'obiettivo del club meneghino è fare quel salto di qualità in Europa che è mancato in questi anni, visto che la squadra è stata sempre eliminata alla fase a gironi. L'ammissione è arrivata dal noto giornalista, Fabrizio Biasin, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Oggi probabile chiusura tra Inter e Conte.

Il tecnico chiede 9 milioni, la proprietà disposta a concedere 6,5 (metà ingaggio) con clausola (niente panchine in A). Marotta ha contattato Allegri, che però è in trattativa avanzata con la Juve. Una giornata serena, insomma".

Le possibili cifre

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri comincerebbe anche quel taglio agli ingaggi chiesto dal presidente dell'Inter, Steven Zhang, ai propri dirigenti.

Il tecnico toscano, infatti, potrebbe accettare un contratto triennale a 6-7 milioni di euro a stagione, praticamente la metà rispetto a quanto percepito da Antonio Conte, che al momento ha un contratto da 12 milioni di euro all'anno.

Allegri potrebbe adattarsi alla perfezione con la rosa a sua disposizione, visto che nel suo passato ha dimostrato di poter schierare le proprie squadre indistintamente con un 4-2-3-1, un 4-3-3 o un 3-5-2. Molto dipenderà dal mercato della società nerazzurra, visto che con la partenza di un difensore centrale (Bastoni o De Vrij), sarebbe scontato il passaggio alla difesa a quattro.