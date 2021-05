In Serie C in questa stagione ha brillato il talento di Diego Stramaccioni. Arrivato la scorsa estate da svincolato alla Vis Pesaro, è riuscito a conquistare la fiducia della società marchigiana a tal punto che è diventato un titolare inamovibile della squadra. In 30 partite stagionali con la Vis Pesaro, è stato schierato ben 30 volte. Prestazioni che non sono passate inosservate alla Juventus, che già nel 2020 ha deciso di investirci lasciandolo per tutta la stagione alla Vis Pesaro. Con la squadra marchigiana ha conquistato un'importante salvezza ma da luglio lo aspetta una nuova esperienza professionale, nella Juventus under 23.

Il difensore classe 2001 è stato recentemente intervistato dal Resto Del Carlino. Si è soffermato sul suo approdo alla società bianconera, dichiarando come sia pronto a giocarsi le sue possibilità con la seconda squadra bianconera. Diego Stramaccioni ha infatti dichiarato: "Sono rimasto sorpreso dalla chiamata della Juventus under 23, poi l'ho vissuta come una gioia immensa, dopodiché prese spazio solo la consapevolezza che dovevo dare molto di più in campo".

Diego Stramaccioni sulla sua stagione alla Vis Pesaro

In una recente intervista al Resto del Carlino, Diego Stramaccioni ha spiegato come una volta diventato un giocatore della Juventus le attenzioni su di lui sono cambiate. Ha poi aggiunto di aver fatto tanti pensieri ma alla fine si è voluto soffermare solo sulla quotidianità.

Il difensore ha poi aggiunto di aver già visitato il J Hotel e la Continassa e di essersi confrontato con il direttore tecnico della Juventus under 23 Claudio Chiellini. Sulla sua stagione ha dichiarato: "Sono partito bene, poi alti e bassi e nel finale mi sono ripreso. Giocare con continuità mi ha permesso di imparare a lavorare sugli errori".

'Salvezza con la Vis Pesaro un premio al lavoro collettivo'

Stramaccioni ha poi voluto parlare anche dei suoi difetti, dichiarando come dovrebbe cercare di essere meno spontaneo migliorando nella lettura della partita. Stramaccioni vanta anche un record importante per la Vis Pesaro, essero il primo millenial (giocatore nato dopo il 2000) ad aver realizzato un gol con la società marchigiana. Sulla salvezza conquistata dalla Vis Pesaro ha sottolineato come sia stata un risultato meritato per la stagione disputata dalla squadra.

