Il futuro di Merih Demiral potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il centrale turco di 23 anni, ora ai box e probabile assente anche nel prossimo match contro l’Udinese, non rientrerebbe più nei piani della Vecchia Signora. Pirlo lo ha schierato 23 volte in stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia, ma non tutte le sue prestazioni sono state di livello. In più ci sarebbe la volontà del giocatore che vorrebbe più spazio per poter continuare il proprio processo di crescita.

Demiral si allontana dalla Juventus, c’è l’Everton

La cessione sembra essere al momento una pista percorribile, tanto più che il mercato non gli manca.

A gennaio Demiral è stato accostato al Liverpool ma la trattativa non decollò, la città portuale inglese potrebbe comunque essere la sua prossima destinazione ma la maglia non sarebbe quella dei reds. Secondo alcuni media inglesi ora sarebbe l’Everton il club pronto a sferrare l’offensiva per il centrale. Ancelotti sta cercando un difensore da schierare titolare al centro della propria retroguardia e sta già facendo spazio ad un nuovo acquisto visto che avrebbe inserito nella lista dei cedibili Jerry Mina.

Demiral sarebbe uno dei nomi più “caldi” tanto che la società d’oltremanica sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta tra i 25 e 30 milioni di euro. Se così dovesse essere, la Juventus potrebbe accettare visto che metterebbe a bilancio una buona plusvalenza.

I bianconeri lo acquistarono infatti dal Sassuolo per 18 milioni di euro, insomma l’addio rappresenterebbe un toccasana per le casse dei piemontesi.

Il punto sulla difesa bianconera

Demiral potrebbe non essere l’unico difensore a lasciare Torino a fine stagione. In bilico c’è la posizione di Giorgio Chiellini. Dopo due stagioni funestate dagli infortuni il mancino potrebbe anche pensare di appendere le scarpe al chiodo.

L’altra idea sarebbe quella di continuare a giocare, ma non in Italia e la MLS, massima lega calcistica americana, lo accoglierebbe a braccia aperte. Non ci sarebbero dubbi invece sulla permanenza di De Ligt, corteggiato dal Barcellona ma desideroso di restare a Torino, e di Bonucci. Possibile anche la permanenza di Danilo, e la prossima stagione potrebbe essere anche quella del definitivo lancio di Dragusin.

Il diciannovenne gigante romeno ha appena rinnovato il contratto per i prossimi cinque anni e si giocherà le sua carte per cercare di strappare più presenze rispetto alle quattro di questa stagione.

Non basterebbe però per sostituire Demiral, così si aprono anche i discorsi per il mercato in entrata con Romagnoli che piace e non poco dalle parti di Torino, così come Mancini della Roma e Lovato del Verona.