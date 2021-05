La Juventus, da sempre, è attenta al mercato dei giovani. Negli ultimi due anni, però, gli investimenti nel settore giovanile si sono incrementati, anche grazie al lancio dell'under 23 bianconera. Non è un caso, infatti, che gran parte dei giocatori che passano per la Primavera fanno l'esordio nel calcio professionistico proprio con la seconda squadra bianconera. Lo è stato, ad esempio, anche per il centrocampista Nicolò Fagioli, che, in questa stagione, è il riferimento del centrocampo della squadra guidata dal Lamberto Zauli.

Dalla prossima dovrebbe essere parte integrante della prima squadra, già nell'attuale ha esordito in Coppa Italia ed in Serie A.

A proposito di investimenti in giovani, arrivano importanti conferme su un altro acquisto che starebbe definendo la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera avrebbe praticamente definito l'investimento per Dean Huijsen, difensore centrale classe 2005 del Malaga. I bianconeri avrebbero battuto la concorrenza di società importanti come Real Madrid, Siviglia, Betis e Alaves.

Huijsen dovrebbe andare a giocare inizialmente nella Primavera bianconera

La Juventus, la prossima stagione, dovrebbe avere un importante rinforzo per la Primavera. Avrebbe praticamente definito l'acquisto di Dean Hujsen, centrale olandese classe 2005 del Malaga. Soprannominato 'il nuovo De Ligt' in Olanda, ha già vestito le maglie delle rappresentative giovanili del suo Paese.

Abile nei tempi di gioco, è bravo a leggere le situazioni e negli anticipi. Inoltre ha una grande fisicità, tutte caratteristiche che ricordano proprio Mathijs De Ligt. Dovrebbe firmare un contratto di tre anni con la Juventus. Vista la sua giovane età, dovrebbe iniziare dalla Primavera ma non è da scartare la possibilità possa diventare un acquisto utile nell'immediato per la Juventus under 23.

Il mercato della Juventus

La Juventus, in estate, dovrebbe proseguire il progetto di ringiovanimento anche della prima squadra. Non è un caso che si parli delle possibili cessioni di Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Potrebbero, inoltre, non rinnovare il loro contratto in scadenza a giugno 2021 il portiere Buffon e il difensore Chiellini.

Per quanto riguarda gli investimenti, si parla del possibile ingaggio di Gianluigi Donnarumma, che arriverebbe a parametro zero dal Milan. Piace molto Manuel Locatelli per il centrocampo mentre per il settore avanzato potrebbe essere acquistato Moise Kean. La punta in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton sarebbe valutato circa 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire Demiral come contropartita tecnica per il suo acquisto.