La Juventus dalla prossima stagione dovrebbe affidarsi ad un nuovo tecnico. Sembra infatti che la conferma di Pirlo sulla panchina bianconera per queste ultime partite sia solo legata al momento della stagione, mancando appena quattro partite. Si era parlato addirittura di una nomina di Tudor come traghettatore per cercare di dare una piccola svolta in questo finale. Alla fine però la società bianconera ha deciso di confermare Pirlo. Le cose però potrebbero cambiare in caso di pesante disfatta dei bianconeri contro il Sassuolo nel match della 36esima giornata di campionato previsto mercoledì 12 maggio.

Intanto arrivano conferme sulla possibilità di vedere un nuovo tecnico alla Juventus per la prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati al riguardo è quello di Massimiliano Allegri. L'incontro avvenuto qualche settimana fa a Forte dei Marmi fra Andrea Agnelli ed il tecnico livornese lascia pensare ad un possibile ritorno del mister sulla panchina bianconera. Nelle ultime ore però si parla anche di un'altra possibile destinazione per Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche il Napoli sarebbe interessato a lui in vista della prossima stagione.

Allegri interesserebbe anche al Napoli

Il Napoli starebbe valutando Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Gattuso per la prossima stagione.

Il tecnico calabrese infatti potrebbe non essere confermato a causa anche del rapporto non ideale con il presidente De Laurentiis dopo gli screzi avuti nel mese di gennaio. Il massimo dirigente campano avrebbe infatti contattato altri allenatori per una sostituzione immediata di Gattuso, che però non nascose il suo disappunto per non essere stato informato.

Allegri quindi sarebbe considerato il profilo ideale da De Laurentiis per proseguire il progetto sportivo portato avanti da una stagione e mezza da Gattuso e basato sulla valorizzazione dei giovani.

Anche il Real Madrid starebbe valutando Allegri per la panchina

Non solo Juventus e Napoli. Anche il Real Madrid starebbe seguendo Massimiliano Allegri.

Si parla infatti di un possibile addio di Zinedine Zidane a fine stagione. In tal caso il tecnico toscano sarebbe considerato un profilo gradito dal presidente Florentino Perez. Per quanto riguarda invece il tecnico francese, sarebbe considerato uno dei possibili successori di Pirlo sulla panchina della Juventus. Oltre a lui la società bianconera starebbe valutando anche i profili di Simone Inzaghi, Giampiero Gasperini e Gennaro Gattuso. Tutti nomi che piacciono alla Juventus per la loro capacità di saper valorizzare i giocatori, soprattutto i giovani.