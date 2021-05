La sconfitta della Juventus contro il Milan ha messo in evidenza i problemi principali che stanno caratterizzando la squadra bianconera in questa stagione. Uno 0-3 che sembra testimoniare come i bianconeri abbiano dei limiti, non solo nella mentalità ma anche nella qualità della rosa. Proprio il centrocampo sembra essere il settore con maggiori difficoltà dal punto di vista tecnico. Ne è convinto l'ex giocatore ed attuale opinionista di Sky Sport, Paolo Di Canio. Ospite a Sky Calcio Club, nella puntata di domenica 9 maggio, l'ex giocatore di Juventus, Milan e Lazio ha sottolineato come il centrocampo bianconero non abbia una qualità importante.

Di Canio, infatti, ha voluto fare il paragone dichiarando: "Se al posto di Rabiot ci fossero Pogba o Vieira, o al posto di McKennie ci fosse Pulisic, sarebbe diverso". Secondo l'ex giocatore, quindi, la Juventus non ha difficoltà solo dal punto di vista dell'allenatore, della società o della mentalità della squadra. Ciò che manca, quindi, sono centrocampisti in grado di migliorare la qualità del gioco.

Di Canio sulla qualità del centrocampo della Juventus

Ospite a Sky Calcio Club, l'opinionista Paolo Di Canio ha sottolineato come la Juventus, in questo momento, abbia diversi limiti nella rosa, soprattutto a centrocampo. Rabiot o McKennie non possono essere paragonati a giocatori come Pogba o Pulisic.

L'ex giocatore ha, quindi, voluto rimarcare il fatto che la società bianconera dovrebbe migliorare l'attuale centrocampo, magari con l'inserimento di giocatori tecnici. Soffermandosi, infatti, su Juventus-Milan sorprende come le occasioni create dalla squadra bianconera siano state pochissime. Nel secondo tempo, fra l'altro, si conta una sola parata di Donnarumma su tiro di Bentancur.

Il mercato della Juventus

Di certo, gran parte degli addetti ai lavori in questa stagione hanno sottolineato come la Juventus non abbia centrocampisti all'altezza di una squadra che deve lottare per vincere. I vari Bentancur, Rabiot, Arthur Melo e McKennie, infatti, non sono riusciti ad incidere come ci si aspettava. Per questo in estate potrebbero arrivare almeno due mediani.

Tutto, però, passerà dalle cessioni. Potrebbero, infatti, partire Rabiot e Ramsey, per quanto riguarda gli investimenti piacciono Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar del Lione. Tutti giocatori che migliorerebbero il centrocampo della Juventus ma che, però, hanno un prezzo di mercato importante. L'italiano, infatti, costa intorno ai 35 milioni di euro, il francese, invece, ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Da non scartare neanche il ritorno di Pogba qualora il francese non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza con il Manchester United a giugno 2022.