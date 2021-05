La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa. Si parla, infatti, di una lista di partenti che vanta nomi importanti, che, però, hanno un ingaggio che grava in maniera importante sul bilancio societario. Sono almeno sei i giocatori che potrebbero lasciare Torino in estate, quattro fanno già parte della rosa bianconera, due sono attualmente in prestito. Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Alex Sandro, infatti, hanno uno stipendio troppo pesante in relazione alle prestazioni da loro offerte nelle ultime due stagioni. Sia il francese che il gallese guadagnano ciascuno sette milioni di euro a stagione, l'italiano circa quattro milioni mentre il brasiliano sei.

Oltre a loro, bisogna considerare anche quei giocatori che attualmente sono in prestito ma che sono destinati a ritornare a Torino in estate. Ci si riferisce al centrocampista offensivo Douglas Costa e al difensore centrale Daniele Rugani. Il brasiliano ha un contratto di sei milioni di euro a stagione fino a giugno 2022, il centrale invece guadagna circa tre milioni di euro a stagione. Qualora fossero confermate le partenze dei giocatori prima menzionati, la Juventus potrebbe risparmiare più di 30 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

La possibile lista partenti della Juventus

Soffermandoci sulla lista partenti sopra citata, non mancano società interessate ad un'eventuale acquisizione.

Per Alex Sandro si parla di un interesse concreto del Chelsea, con il tecnico Tuchel che è uno dei principali estimatori del brasiliano. Anche per Rabiot e Ramsey ci sarebbe l'interesse di alcune società inglesi. Il francese piace al Manchester United, per il gallese invece potrebbe definirsi un ritorno all'Arsenal, società che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Per Bernardeschi attualmente non ci sarebbero offerte, si era parlato fino a qualche giorno fa di uno scambio di mercato che lo porterebbe al Milan in cambio di Alessio Romagnoli.

Il ritorno dai prestiti di Douglas Costa e Rugani

Diversa è la situazione riguardante Douglas Costa e Daniele Rugani. Per il brasiliano si è parlato di un suo possibile ritorno in Sudamerica, al Gremio.

Il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio pesante che percepisce, ovvero sei milioni di euro netti a stagione. La società brasiliana non avrebbe possibilità di garantirgli un ingaggio del genere. Per Daniele Rugani, invece, attualmente non ci sarebbero offerte. D'altronde anche qui pesa il suo attuale ingaggio, guadagna infatti circa tre milioni di euro netti a stagione. Non è un caso si sia parlato di lui (nell'eventualità non si dovessero trovare acquirenti) come possibile quinto centrale della Juventus per la prossima stagione. Chiellini, infatti, potrebbe non rinnovare il suo contratto con la società bianconera.