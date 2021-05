La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa. Ci sono infatti tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino, per motivi tecnici ma anche per questioni economiche. Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Bernardeschi, infatti, potrebbero essere ceduti perché hanno un ingaggio pesante. In una situazione economica difficile, alleggerire il monte ingaggi potrebbe essere una situazione quasi obbligata, anche per la Juventus. A questi si aggiungerebbero anche altri giocatori importanti. Si parla, ad esempio, di Cristiano Ronaldo come possibile acquisto del Manchester United.

Non solo il portoghese, anche Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. Sarà decisivo probabilmente l'incontro che l'argentino dovrebbe avere nelle prossime settimane con la società bianconera. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, la permanenza di Dybala alla Juventus sembra dipendere da un suo eventuale rinnovo contrattuale. Se così non sarà, la società bianconera potrebbe cederlo, anche per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Secondo la stampa spagnola, Dybala potrebbe essere un acquisto del Real Madrid in caso di approdo in Spagna di Allegri.

Secondo la stampa spagnola, in caso di arrivo di Massimiliano Allegri, il Real Madrid potrebbe regalargli l'acquisto di Paulo Dybala.

Potrebbe essere l'argentino una delle richieste di mercato del tecnico livornese, soprattutto se la società spagnola non dovesse riuscire ad acquistare Mbappé o Haaland. La punta della Juventus va in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe lasciare la società bianconera per circa 40 milioni di euro. Attualmente, infatti, non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale con la Juventus.

Ci sarebbe infatti troppa distanza fra offerta della Juventus e le richieste del giocatore.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Paulo Dybala potrebbe portare alla permanenza di Cristiano Ronaldo. Difficile pensare che la Juventus possa cedere entrambe le punte. Il sostituto dell'argentino potrebbe essere Moise Kean, punta che a giugno ritornerà all'Everton dopo il prestito al Paris Saint Germain.

La società inglese lo valuta circa 50 milioni di euro euro, anche se potrebbe accettare qualche contropartita tecnica. In Inghilterra potrebbe trasferirsi anche Aaron Ramsey, il centrocampista gallese, infatti, piacerebbe al Liverpool.

La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi anche di qualche milione di euro in meno. D'altronde, cedere Ramsey significa alleggerire il monte ingaggi di sette milioni di euro netti a stagione.