La Juventus vince la Coppa Italia conquistando la seconda competizione stagionale dopo la Supercoppa italiana. Un successo importante che però non attutisce la delusione della stagione disputata dalla squadra bianconera. L'uscita anticipata dalla Champions League agli ottavi di finale e il quinto posto attuale in classifica infatti non favoriscono una riconferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. Sull'argomento si è soffermato il giornalista sportivo Tancredi Palmeri. Nel suo editoriale a tuttomercatoweb.com ha sottolineato come la società bianconera stia pensando di affidare la panchina della prossima stagione a Zinedine Zidane.

Per Tancredi Palmeri infatti il presidente Agnelli pur di essere riconfermato alla guida della società bianconera sarebbe pronto a regalare il tecnico francese. Difficilmente infatti che l'attuale allenatore del Real Madrid rimarrà sulla panchina spagnola, anche se dovesse conquistare il campionato nell'ultima giornata. Impresa difficile anche perché tutto dipenderà dall'Atletico Madrid, in vantaggio in classifica. Se la squadra di Simeone batterà il Valladoid sarà campione di Spagna.

Andrea Agnelli vorrebbe Zidane alla Juventus

"Andrea Agnelli ha scommesso la possibilità di tenere la Juve portando Zidane a Torino". Sono queste le parole di Tancredi Palmeri in riferimento al possibile approdo del tecnico francese alla Juventus.

Proseguendo nel suo editoriale il giornalista ha poi aggiunto: "Zidane avrebbe già comunicato da due settimane alla squadra la sua volontà di andarsene". Secondo Palmeri il passo per la Juve sarebbe solo riuscire a far accettare la proposta al tecnico francese. Ovviamente in caso di qualificazione della squadra bianconera alla prossima edizione della Champions League l'approdo di Zidane a Torino sarebbe facilitato.

Il futuro professionale di Harry Kane

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri si è soffermato anche sul futuro professionale di Harry Kane. La punta inglese sarebbe pronta a lasciare il Tottenham per trovare una società che possa garantirgli la possibilità di vincere le competizioni. Non sarà però semplice trattare con il presidente Levy, che valuta il giocatore non meno di 180 milioni di euro.

Una valutazione giusta secondo Tancredi Palmeri se si considera che nell'estate 2019 il Real Madrid ha investito 140 milioni di euro per Eden Hazard. Il giornalista ha aggiunto che attualmente le favorite per l'acquisto della punta inglese sono Manchester United, Manchester City e Chelsea. In particolar modo le due finaliste della Champions League. Tancredi Palmeri ha infatti dichiarato: "Soldi ne servono tanti. Tipo quelli che si vincono alzando la Champions League".