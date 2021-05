La Coppa Italia potrebbe essere l'ultimo trofeo vinto da Giorgio Chiellini alla Juventus come giocatore. Il difensore centrale infatti non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la società bianconera, in scadenza a giugno 2021. Una decisione che arriverebbe di intesa fra le parti. D'altronde la Juventus - da due stagioni a questa parte - sta cercando di ringiovanire la rosa avviando un ricambio generazionale. Dei "senatori" bianconeri la prossima stagione dovrebbero rimanere solo Bonucci, Cuadrado e Danilo. Mentre Gigi Buffon - come già anticipato dal portiere in una recente intervista - vorrebbe continuare a giocare, probabilmente all'estero.

Ci potrebbe essere un futuro professionale fuori dall'Italia anche per Giorgio Chiellini. Il difensore avrebbe tre scenari davanti a cui starebbe pensando: un trasferimento negli Stati Uniti nella Major League Soccer, un anno di relax da passare con la famiglia, oppure entrare nell'immediato nello staff dirigenziale della Juventus.

Chiellini potrebbe fare un'esperienza professionale nella Major League Soccer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Chiellini non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus. Il giocatore starebbe pensando ancora sul da farsi. Starebbe valutando un'esperienza professionale in un campionato come la Major League Soccer, ma non è da scartare la possibilità decida di prendersi un anno di riposo dal calcio.

Il difensore potrebbe stare un po' di tempo in famiglia prima di rientrare nel mondo del calcio da dirigente. Quest'ultima possibilità potrebbe essere presa in considerazione comunque anche nell'immediato. Chiellini infatti potrebbe entrare nello staff dirigenziale della Juventus già dalla prossima stagione.

Il resto del mercato della Juventus in difesa

L'eventuale addio di Chiellini porterà la Juventus a investire su almeno un difensore centrale. Se però dovesse partire anche Demiral, i rinforzi in difesa potrebbero essere due. A tal proposito, il rientro in pianta stabile Rugani potrebbe essere una possibilità, infatti il centrale attualmente in prestito al Cagliari potrebbe diventare il quinto centrale della squadra bianconera per la prossima stagione.

Un altro giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus è Alessio Romagnoli. Il centrale del Milan va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società rossonera e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto. Potrebbe a tal proposito definirsi uno scambio di mercato che porterebbe il centrale a Torino e il centrocampista Federico Bernardeschi a Milano. A facilitare la trattativa potrebbe essere l'agente sportivo Mino Raiola, che gestisce gli interessi sportivi di entrambi i giocatori.