Mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 si giocherà Torino-Milan, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. La squadra di Nicola, nel turno precedente, ha ottenuto un pareggio fuori dalle mura amiche per 1-1 (reti di Vojvoda e Dimarco) contro l'Hellas Verona di Juric. Il Diavolo, invece, è uscito vittorioso dallo Juventus Stadium imponendosi per 3-0 contro i bianconeri, grazie ai gol di Diaz, Tomori e Rebic.

Statistiche: l'ultima volta che i granata hanno fatto bottino pieno contro i rossoneri è stato il 2-1 casalingo del 26 settembre 2019.

Torino, possibile 3-4-1-2 per Nicola

Davide Nicola e il suo Torino, a seguito dei quattro punti ottenuti negli ultimi due match contro Verona e Parma, vedono la salvezza come un obiettivo sempre più concreto. Per tentare di insediare il Milan, il tecnico piemontese potrebbe optare per il 3-4-1-2, con Sirigu in porta. Il terzetto arretrato avrà buone chance di essere composto da Nkoulou, Bremer e Buongiorno. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere formata da Vojvoda ed Ansaldi che agiranno come ali, nel frattempo a far da scudo in mezzo dovrebbero esserci Rincon e Mandragora. Andrea Belotti e Antonio Sanabria, infine, dovrebbero essere i titolari in attacco per i granata, con Zaza che dovrebbe partire dalla panchina.

Ancora out Izzo, Murru e Milinkovic-Savic.

Milan, squalificato Saelemaekers

Stefano Pioli ed il suo Milan, dopo la convincente vittoria contro la Juventus, avranno tre match a disposizione per rimanere concentrati e provare a centrare l'obiettivo stagionale conclamato, ovvero un piazzamento in Champions League. Per puntare alla terza vittoria consecutiva, il tecnico rossonero potrebbe schierare ancora una volta il 4-2-3-1 dovendo fare a meno dello squalificato Saelemaekers e (molto probabilmente) dell'infortunato Ibrahimovic, uscito malconcio dall'incontro coi bianconeri: per conoscere con precisione l'entità del suo infortunio bisognerà aspettare l'esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà lo svedese nelle prossime ore, ma il suo impiego contro i granata sarebbe a forte rischio.

Fra i pali spazio a Donnarumma, mentre Calabria e Hernandez agiranno come terzini e la coppia Kjaer-Tomori si piazzerà in mezzo al reparto difensivo. Bennacer e Kessié dovrebbero comporre la linea mediana del Milan, Brahim Diaz, Calhanoglu e Leão si piazzeranno sulla trequarti campo. Rebic dovrebbe essere il punto di riferimento in attacco.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Torino-Milan:

Torino (3-4-1-2): Sirigu, Buongiorno, Nkoulou, Bremer, Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi, Verdi, Sanabria, Belotti. Allenatore: Davide Nicola.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Brahim Diaz, Calhanoglu, Leão, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.