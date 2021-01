In questa sessione invernale di mercato il Milan è stata una delle compagini più attive, come a testimoniare quanto i Diavoli siano intenzionati ad andare quanto più in fondo possibile in Serie A ed Europa League, magari conquistando un trofeo. Il nome nuovo che frulla nella mente di Maldini pare sia quello dell'ala destra bianconera Douglas Costa, al momento in prestito al Bayern Monaco sino a giugno 2021. La società bavarese sembra aver palesato la sua intenzione di non riscattare il calciatore brasiliano che, gioco forza, dovrebbe tornare alla corte di Andrea Pirlo a fine stagione. Ed è proprio nella sessione estiva di calciomercato che potrebbe esserci un'offerta del Milan per accaparrarsi le prestazioni del giocatore verdeoro.

L'obiettivo a sorpresa dei rossoneri

Douglas Costa andrebbe a impreziosire senza dubbio la rosa a disposizione di Pioli, ma lo scoglio sembra essere legato all'ingaggio percepito dal calciatore. L'esterno classe '90, difatti, guadagna 6 milioni di euro netti annui e a Milanello soltanto due nomi sforano quella cifra: Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Facile intuire come per il giocatore brasiliano il confronto coi due top player rossoneri, almeno per il momento, non regge quindi è probabile che per far andare in porto la trattativa si opti per un prestito con diritto di riscatto.

Con questa modalità, ne trarrebbero giovamento sia la Juventus che il Milan, coi bianconeri che alleggerirebbero il proprio monte ingaggi (pagando soltanto una parte dell'ingaggio) e i rossoneri che annovererebbero tra le proprie fila un esterno di tutto rispetto.

Inoltre, l'eventuale cessione di Douglas Costa andrebbe a occupare quello slot che i rossoneri hanno libero per tesserare un giocatore extracomunitario.

Douglas Costa, caratteristiche e valore di mercato

Nato a Sapucaia do Sul (Brasile) il 14 settembre 1990, Douglas Costa cresce calcisticamente nelle giovanili del Novo Hamburgo e del Grêmio. Il team di Porto Alegre lo fa esordire in prima squadra nel 2008, dove rimane per due stagioni segnando 2 reti in 28 presenze.

Nel 2010 lo Shakhtar Donetsk ne acquisisce le prestazioni per 5 anni dove segna 29 goal collezionando 141 gettoni di presenza. Il grande salto in una big europea, però, lo fa nel 2015 quando il Bayern Monaco decide di puntare su di lui sino al 2017, quando passa alla Juventus, che ne detiene il cartellino tutt'ora.

L'esterno brasiliano vanta eccellenti doti tecniche, distinguendosi soprattutto nell'uno contro uno, ed è dotato di grande velocità palla al piede.

Può essere impiegato sia sulla fascia destra che sinistra, dimostrandosi adattabile a qualsiasi modulo offensivo. Dotato di ottimo cross, riesce facilmente e con buoni risultati ad andare al tiro con entrambi i piedi.

Il suo valore di mercato, stando a Transfermarkt.it, sarebbe di 20 milioni di euro.