Ultimi giorni in maglia rossoblù per l'estremo difensore Alex Cordaz. Il portiere e capitano di lunga data del Crotone potrebbe salutare a breve la città per trasferirsi all'Inter, squadra con la quale ha mosso da giovanissimo i primi passi nel calcio professionistico. Una suggestione che giorno, dopo giorno, ha assunto dei contorni concreti con la conferma arrivata dalla stessa società rossoblù.

In uscita dal Crotone sarebbe anche l'attaccante Nwankwo Simy che, nelle ultime ore, sarebbe stato seguito con attenzione dal Monza.

Crotone, l'addio del capitano

Arrivato in Calabria dal Parma nel mercato di riparazione del torneo cadetto 2013-2014, per Alex Cordaz quella con il Crotone è diventata molto più che una semplice esperienza professionale. Per lui si è creato un legame viscerale con la città calabrese che lo ha "adottato": lui ha anche deciso di farsi un tatuaggio riportante le lettere "QPO", l'acronimo identitario crotoniate proposto in greco arcaico. All'età di 37 anni però è arrivata la chiamata dell'Inter, squadra con la quale aveva militato da giovanissimo. Un'offerta irrinunciabile a fine carriera, che viene compresa anche dalla dirigenza del Crotone e favorita dai buoni rapporti tra le due società.

Cordaz ancora in Serie A

La carriera dell'estremo difensore potrebbe così proseguire in Serie A nonostante la retrocessione del Crotone. Per lui all'Inter ci sarebbe un ruolo di terzo portiere, come sostituto di Daniele Padelli passato all'Udinese. Dovrebbe firmare un contratto di un anno di contratto con un ingaggio di circa 150 mila euro, prima di concludere la carriera.

In seguito l'idea sarebbe quella di tornare a Crotone per fare parte dello staff societario.

Crotone, sondaggi per Simy

Un altro calciatore che potrebbe salutare la Calabria è l'attaccante Nwankwo Simy. Da cinque anni in rossoblù, la punta nigeriana è stata la rivelazione dell'attacco degli squali andando a siglare 20 reti in 37 giornate.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club di Serie A, con interessamenti anche di club di Premier League e di Bundesliga. Nelle ultime ore pure il Monza della famiglia Berlusconi avrebbe effettuato un sondaggio per valutare la richiesta economica del Crotone e la disponibilità del calciatore a sposare la causa biancorossa. Per ora non sarebbe una vera trattativa, ma più una chiacchierata tra le parti interessate per valutare la fattibilità dell'operazione. Per Nwankwo Simy Il contratto con il Crotone scadrà il 30 giugno 2022, motivo per il quale i calabresi starebbero valutando le offerte per monetizzare al meglio la cessione.