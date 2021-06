La sua ultima stagione con la Juventus poteva essere più proficua dal punto di vista dei risultati ma alla fine si è tolto la soddisfazione di sollevare la Coppa Italia da capitano. Ci si riferisce evidentemente a Gianluigi Buffon, che poco prima della fine della stagione 2020-2021 aveva già ufficializzato il suo addio alla società bianconera. Una scelta dettata dalla volontà di misurarsi da protagonista in un'altra società. Attualmente però Buffon non avrebbe ancora deciso il suo futuro professionale, anzi in una recente intervista non ha scartato la possibilità che possa lasciare il calcio giocato.

Arriva però una clamorosa indiscrezione di mercato direttamente dalla Spagna. Sarebbe infatti arrivata un'offerta al portiere dal Barcellona. La società catalana starebbe cercando un vice Ter Stegen e considererebbe Buffon il profilo ideale. Non avrebbe quindi un ruolo da protagonista ma avrebbe l'occasione di giocare in una grande squadra e con un grande giocatore come Leo Messi.

Buffon possibile vice Ter Stegen

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona sarebbe interessato a Buffon come vice di Ter Stegen. Il portiere italiano sarebbe ritenuto il profilo ideale anche per portare esperienza e qualità alla rosa catalana, che ha bisogno di leader importanti per ritornare a vincere.

Tale voce di mercato lanciata dalla stampa spagnola non trova riscontro fra i giornali sportivi italiani. Di certo nelle prossime settimane Buffon potrebbe svelare quale sarà il suo futuro professionale. Intanto la Juventus sembra ancora non aver trovato il suo sostituto. Difficile infatti la permanenza di Perin, che vuole giocare titolare.

Il portiere infatti dopo il prestito al Genoa nella stagione 2020-2021 è ritornato nella società bianconera ma non dovrebbe rimanerci. La Juventus spera di incassare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione.

I possibili sostituti di Buffon alla Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi profili come possibili sostituti di Buffon nel ruolo di secondo portiere.

Nelle ultime ore si parla del possibile ingaggio di Salvatore Sirigu, portiere del Torino in scadenza di contratto a giugno 2022. Il nazionale italiano però difficilmente accetterà di fare il secondo anche perché vorrebbe partecipare al mondiale in Qatar nel 2022. Da riserva (anche se in una grande squadra come la Juventus) è improbabile possa essere convocato. Inoltre non sarebbe semplice dal punto di vista sportivo giocare nella Juventus dopo essere stato un riferimento del Torino. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Antonio Mirante, secondo portiere della Roma. Sarebbe un acquisto utile anche per la lista Uefa in quanto è cresciuto nel settore giovanile bianconero.