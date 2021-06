Potrebbe essere svelato nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore del Crotone. La dirigenza calabrese, che ha concluso nei giorni scorsi il rapporto con il tecnico Serse Cosmi, avrebbe individuato il successore in panchina. Il nome caldo sarebbe quello di Francesco Modesto, tecnico in uscita dalla Pro Vercelli, crotonese di nascita ed ex calciatore degli squali. Per lui sarebbe già stato svolto un incontro per gettare le basi per la stipula di un contratto che sarebbe imminente.

Crotone, il ritorno di Modesto

In caso di firma sul contratto per Francesco Modesto si tratterebbe di un ritorno nella sua città.

L'allenatore ha vestito nel suo passato da calciatore la casacca rossoblù facendo parte della squadra di Ivan Juric che nel torneo 2015-2016 con la conquista della seconda posizione riuscì per la prima volta ad approdare in Serie A. Ora, a distanza di alcuni anni, potrebbe nuovamente ritornare in Calabria questa volta per guidare la squadra rossoblù, retrocessa in cadetteria nelle scorse settimane. Uno scenario suggestivo per l'ambiente che tornerebbe a potere contare su un tecnico crotonese, dopo le stagioni vissute alla guida del Crotone da parte di Massimo Drago.

Incontro tra le parti

Nelle ultime ore l'incontro programmato tra la società calabrese e l'allenatore avrebbe dato i frutti sperati.

Per Francesco Modesto, autore di un grande torneo in Serie C con la Pro Vercelli si tratterebbe di un salto di categoria non avendo mai allenato a questi livelli. A spingere sarebbe soprattutto la società intenzionata a ricostruire la squadra dopo le recenti delusioni e ridare entusiasmo ai tifosi. La mancata conferma alla guida dei piemontesi potrebbe rappresentare il viatico migliore per la sigla del nuovo contratto.

Nella carriera da allenatore per Francesco Modesto due annate alla guida del Rende, prima di passare al Cesena e disputare in questa stagione un'annata importante con la Pro Vercelli.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone starebbe sondando alcuni profili per farsi trovare pronto in caso di cessioni di alcuni dei calciatori più richiesti.

Un profilo che potrebbe interessare potrebbe essere quello di Riccardo Calcagni, mezzala del Metelica sul quale ci sarebbe da registrare anche l'interessamento del Pordenone. In uscita continuerebbero a susseguirsi gli interessamenti con Nwankwo Simy e Junior Messias, con il talento brasiliano ricercato da Torino e Sampdoria. Per il nigeriano, invece, potrebbe profilarsi una cessione all'estero con interessamenti dalla Premier League anche se diversi club di Serie A avrebbero manifestato il loro gradimento.