Il Crotone vince in trasferta al Provinciale di Trapani per 3-0 e sale al quarto posto in classifica insieme al Potenza e all'Avellino. Si tratta della terza vittoria esterna consecutiva per i rossoblù, che torneranno in campo il 20 gennaio (ore 20:30) per la sfida della 23^ giornata in casa del Messina. A fine gara è stato lo stesso tecnico del calabresi Emilio Longo ad analizzare la prova offerta dalla squadra.

Le dichiarazioni di Mister Emilio Longo

Il Crotone sceso in campo a Trapani ha dovuto fare i conti con il lutto che ha colpito lo staff sanitario, per via della morte del dottore Gaspare Muraca.

Questo ha portato la squadra a giocare la gara con il segno di lutto al braccio.

"Non è stato semplice entrare in campo con leggerezza - ha dichiarato Emilio Longo - , quella appena trascorsa è stata una settimana complicata, poiché a Crotone ho incontrato una comunità vera, e qualcuno che ne faceva parte non c'è più. La nostra è una squadra composta prima di tutto da persone con principi fondamentali, e ogni individuo risponde in modo legittimo e personale a circostanze come questa, ma questi individui sono anche grandi professionisti, e li ringrazio per aver comunque dato il massimo nelle loro capacità".

"Era importante per noi dedicare questo successo - ha concluso il tecnico del Crotone -, ancora di più perché ottenuto grazie a una prestazione straordinaria, al nostro Dottore, non solo un professionista di altissimo livello, ma anche una persona rispettata da tutti, come abbiamo potuto constatare dalle numerose parole di supporto ricevute in questi giorni, e in particolare dal nostro team.

Mi piace immaginare che la nostra filosofia, nei momenti positivi così come in quelli difficili come questo, resti sempre quella di stare uniti".

Crotone, ora testa al Messina e al calciomercato

Nella 23^ giornata il Crotone affronterà allo Stadio Franco Scoglio - San Filippo il Messina, gara in programma lunedì 20 gennaio alle ore 20:30.

Sul fronte del calciomercato, intanto, nei prossimi giorni i rossoblù potrebbero acquistare proprio dai siciliani il centrocampista Giulio Frisenna, escluso dalla lista dei convocati nell'ultima trasferta di Taranto: dovrebbe arrivare a Crotone a titolo definitivo.

In entrata il club rossoblù potrebbe regalarsi un nuovo portiere: il 21enne Jacopo Sassi che in settimana potrebbe arrivare in prestito dall'Atalanta, concludendo la sua attuale esperienza in prestito al Modena in Serie B. In rossoblù lo attenderebbe una maglia da titolare, rispetto al ruolo di secondo portiere ricoperto attualmente in Emilia.