Una squadra da rifondare quella del Crotone, che ripartirà nella nuova stagione dal giovane tecnico Francesco Modesto. Tra fine prestiti e cessioni annunciate, la compagina calabrese sarà chiamata a ridisegnare la squadra in funzione del gioco che vorrà esprimere il suo allenatore. Un calciatore che potrebbe aggiungersi alla lista dei partenti potrebbe essere l'attaccante Emmanuel Riviere, seguito dal Vicenza. In entrata gli squali starebbero guardando in casa del Napoli con l'occhio rivolto ad Alessio Zerbin.

Crotone, il Vicenza su Riviere

Dopo una sola stagione potrebbe concludersi l'avventura in Calabria di Emmanuel Riviere.

Il calciatore francese, il cui contratto con gli squali scadrà il 30 giugno 2022, sarebbe stato attenzionato dal Vicenza. Una stagione difficile per la punta, arrivato come uno dei grandi acquisti estivi e ben presto relegato ad un ruolo di secondo piano in squadra. Per lui con la maglia del Crotone nell'ultima stagione sportiva sono giunte 20 presenze, molte delle quali partendo dalla panchina, ed una sola rete, quella portata a segno nella prima giornata in casa del Genoa.

Un giovane per il Crotone

In prospettiva il club calabrese starebbe seguendo un giovane talento in forza al Napoli, si tratterebbe del trequartista Alessio Zerbin, calciatore classe 1999 che nel corso dell'ultima stagione ha militato con la maglia della Pro Vercelli nel campionato di Serie C.

Il calciatore, già allenato da Francesco Modesto, sarebbe un elemento ideale per il gioco del tecnico. All'età di 22 anni potrebbe giungere il momento dell'approdo in cadetteria per un ragazzo cresciuto nel settore Primavera del club partenopeo. Dalla Pro Vercelli il Crotone starebbe seguendo anche altri due elementi come il portiere Gianluca Saro e il centrocampista Theophilus Awua.

Le altre operazioni

Il Crotone in queste giornate si sarebbe interessato ad altri elementi come l'attaccante Gianluca Gaetano di proprietà del Napoli, ma nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese. In attacco il nome in prospettiva sarebbe quello di Riccardo Sottil, in forza alla Fiorentina che lo avrebbe inserito come parziale contropartita tecnica per l'acquisto dell'attaccante rossoblù Nwankwo Simy.

In difesa, dopo l'arrivo di Davide Mondonico a titolo definitivo dall'Albinoleffe, potrebbero separarsi le strade tra gli squali e Luca Marrone che sarebbe corteggiato da alcuni club in Turchia. A centrocampo fase di stallo per l'eventuale cessione di Salvatore Molina, mentre Lecce e Monza starebbero continuando a seguire Niccolò Zanellato che piacerebbe anche a club di Serie A come Sassuolo ed Empoli.