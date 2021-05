Il Crotone che affronterà la Fiorentina, nella giornata di sabato 22 maggio 2021 alle ore 20:45 all'Ezio Scida, sarà una squadra con la testa proiettata al futuro.

La compagine calabrese deve ricostruire per ripartire dalla Serie B. Tre sembrerebbero i nomi attorno al quale ricostruire la squadra: quello del tecnico Francesco Modesto, crotonese, il cui nome circola nelle ultime ore come possibile nuovo allenatore rossoblù, quello dell'attaccante Gennaro Tutino e di Adam Ounas.

Crotone, Ounas potrebbe rimanere

Uno dei pezzi pregiati della squadra rossoblù è senza dubbio l'attaccante Adam Ounas.

Il calciatore francese, arrivato in prestito dal Napoli dopo la deludente prima parte di stagione al Cagliari, pare destinato a fare ritorno in Campania. Il Crotone starebbe valutando però la riconferma della punta, un'operazione sicuramente difficile ma non impossibile. A pesare potrebbero essere le motivazioni e la volontà del ragazzo nel proseguire, anche se in una categoria inferiore, ma in una piazza che in pochi mesi lo ha reso nuovamente un grande protagonista.

Sul calciatore si sarebbe però soffermato anche l'interessamento dello Spezia di Vincenzo Italiano.

Modesto nome per la panchina

Riguardo alla guida tecnica, il Crotone in caso di separazione con Serse Cosmi potrebbe decidere di puntare su Francesco Modesto, allenatore della Pro Vercelli, crotonese di nascita ed ex calciatore proprio degli squali.

Come giocatore è stato due stagioni in rossoblù nel finale di carriera con una "storica" promozione in Serie A sotto la guida di Ivan Juric al termine del torneo 2015-2016. L'ex difensore ha dimostrato negli ultimi anni di essere un buon prospetto allenando in Serie C e potrebbe rappresentare una scommessa vincente anche in Serie B.

Tutino idea per l'attacco del Crotone

Tra i nomi che hanno iniziato a circolare per l'attacco del Crotone ci sarebbe anche quello di Gennaro Tutino, attaccante nell'ultima stagione alla Salernitana. Il calciatore di proprietà del Napoli è già stato accostato in passato in più frangenti agli squali. Fra qualche settimana il Crotone potrebbe così ritornare a farsi avanti, provando a convincere il ragazzo con una maglia da titolare nella squadra 2021-2022.

Allo stesso tempo in uscita tra le fila degli squali ci sarebbero gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias per i quali il futuro potrebbe essere ancora in massima serie.