Le vacanze natalizie sono terminate e questa domenica sono ripresi gli allenamenti per la squadra del Crotone. La formazione calabrese tornerà in campo sabato 4 gennaio alle ore 15 per la sfida casalinga contro la Cavese, turno della seconda giornata di Serie C. Una gara che non vedrà la presenza del settore Tribuna coperta alta, alle prese con lo smontaggio per liberare l'area e dare vita agli scavi di riscoperta dell'Antica Kroton.

In queste giornate di lavoro al campo di allenamenti il tecnico Emilio Longo dovrà valutare le condizioni della squadra dopo la sosta, in particolare quelle del centrocampista Vinicius Di Stefano, fermo ormai da diversi mesi per infortunio.

Crotone, si torna a lavorare

Dopo la doppia vittoria esterne contro Turris (0-5) e Team Altamura (1-3), il Crotone ha affrontato la pausa natalizia in un clima di serenità. La squadra, che vanta il migliore attacco del Girone C, è reduce da 11 risultati positivi nelle ultime 12 giornate, con l'unica sconfitta (2-3) maturata all'Ezio Scida contro la Casertana.

I rossoblù, che distano 8 punti dalla capolista Benevento, vogliono giocarsi al meglio le loro carte già nella sfida interna contro la Cavese.

Contro i campani, nel match d'andata, il Crotone di Emilio Longo uscì sconfitto per 2-1, con reti siglate al 40' pt da Vitale per i padroni di casa, poi l'autorete al 45' di Piana per il momentaneo 1-1 e il gol in avvio di ripresa al 52' con Sorrentino che regalò il successo alla squadra di Cava de Tirreni.

L'Ezio Scida cambia volto

La gara della 21^ giornata di Serie C si svolgerà in uno stadio Scida che cambierà la sua immagine a causa dei lavori iniziati in avvio di dicembre nel settore Tribuna coperta alta. La struttura metallica è in fase di smontaggio per liberare l'area adiacente allo stadio interessata dagli scavi legati al progetto Antica Kroton che dovrebbe permettere la riscoperta dei reperti legati alla storia della città di Crotone.

Questo porterà alla rimozione della copertura e della parte alta della Tribuna, garantendo però la permanenza della vecchia Tribuna bassa, facente parte dell'originale progetto dello stadio cittadino.

Longo valuta le condizioni della squadra

Il tecnico del Crotone Emilio Longo dovrà valutare le condizioni generali dei calciatori.

In particolare l'attenzione dovrebbe essere rivolta al centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano, fermo per infortunio da diversi mesi. Per sopperire alla sua assenza la società calabrese ha contrattualizzato nei mesi scorsi il centrocampista Andrea Barberis, svincolato.

Nei prossimi giorni i membri dello staff valuteranno i progressi del brasiliano in modo da capire quando potrà tornare a far parte della rosa degli squali.