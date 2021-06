Il Tottenham avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Milan Skriniar e vorrebbe portarlo a Londra per potenziare il reparto difensivo. Il neo direttore sportivo, Fabio Paratici, avrebbe pensato proprio allo slovacco come primo regalo per Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Il classe 1995 sarebbe ritenuto incedibile dall'Inter che, però, se dovesse arrivare un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe riflettere sulla trattativa. Le difficoltà economiche in cui versa il club di Zhang potrebbero indurre i dirigenti a mettere a segno un altro sacrificio dopo quello di Achraf Hakimi.

Il marocchino dovrebbe essere ufficializzato a breve dal Paris Saint Germain. L'ex Sampdoria ha espresso più volte il desiderio di rimanere alla Pinetina dove, anche quest'anno, sarebbe titolare nel 3-5-2 del nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Il sostituto di Skriniar potrebbe essere Milenkovic

Se il club nerazzurro dovesse decidere di cedere Milan Skriniar, il direttore sportivo Giuseppe Marotta potrebbe allacciare i contatti con la Fiorentina per discutere delle prestazioni di Nikola Milenkovic. Il serbo, seguito anche da Milan e Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2022 e avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Il difensore, però, avrebbe fatto intendere di non voler rinnovare il suo rapporto con il club di Rocco Commisso.

Per evitare di perdere il calciatore a parametro zero, la Fiorentina potrebbe accettare anche un'offerta da circa 15 milioni di euro. La cessione di Skriniar permetterebbe ai nerazzurri di fare plusvalenza e di aver anche liquidità necessaria per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino dei dirigenti milanesi ci sarebbe anche Nikola Maksimovic, che dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Napoli.

Inter: Sepe come vice Handanovic

La società di Zhang sarebbe al lavoro anche per il vice di Samir Handanovic, che dovrebbe essere il titolare fino al termine del contratto previsto per il 2022. Il profilo sondato da Marotta nelle ultime ore sarebbe quello di Luigi Sepe: il portiere del Parma dovrebbe trasferirsi in prestito dopo l'arrivo di Gianluigi Buffon in Emilia Romagna.

Prima, però, i nerazzurri dovrebbero mettere a segno la cessione di Ionut Radu alla Real Sociedad. L'oggetto dei desideri dell'Inter sarebbe però Dragowski: il portiere polacco della Fiorentina avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe essere inserito Stefano Sensi, che avrebbe già avuto il consenso di Vincenzo Italiano. Il valore del cartellino dell'ex Sassuolo sarebbe di circa 15 milioni di euro.