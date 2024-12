Con l'arrivo del nuovo anno 2025 si accendono i riflettori anche sul calciomercato invernale nei campionati italiani di calcio. Quest’anno il mercato porta con sé una piccola novità: il calendario delle trattative infatti è stato leggermente modificato, concedendo più tempo alle società per finalizzare i trasferimenti: la scadenza dei trasferimenti è infatti fissata per lunedì 3 febbraio. Poi, dal termine della sessione invernale sino alla fine del mese di febbraio potranno essere contrattualizzati solamente i calciatori svincolati.

Un mese di trattative: le nuove date del calciomercato invernale 2025

La sessione invernale di Calciomercato per la stagione 2024-2025 si aprirà ufficialmente giovedì 2 gennaio 2025 e si chiuderà lunedì 3 febbraio a mezzanotte.

Rispetto alla scorsa stagione, che aveva visto il mercato chiudersi il 1° febbraio alle ore 20, dunque quest'anno il regolamento concede qualche giorno in più alle squadre per definire gli affari. Si tratta di un cambiamento pensato per uniformare le date italiane coi principali campionati europei come Liga, Ligue 1 e Bundesliga, garantendo maggiore flessibilità nelle trattative internazionali.

Anche la Serie C, con le sue 60 squadre, seguirà questo calendario allungato, al pari della serie A e B.

Calciomercato di riparazione: opportunità e strategie

Con oltre 30 giorni a disposizione nella finestra di trattative di gennaio, i Direttori Sportivi avranno più tempo per negoziare e portare a termine i trasferimenti in entrata e in uscita. Si opererà per gran parte del tempo con il campionato in corso di svolgimento, una variabile non indifferente, della quale le società dovranno tenere conto.

Questo periodo sarà importante per le squadre in lotta per la salvezza, che cercano rinforzi low-cost o prestiti per risalire la classifica, mentre le big dei vari campionati potrebbero approfittarne per mettere a segno colpi di prestigio al fine di rendere ancora più competitive le proprie rose.

Quest'anno niente sosta natalizia per la Serie A e B, mentre la Serie C torna nel 2025

La Serie A e la Serie B quest'anno non si sono fermate per la sosta natalizia, infatti saranno in campo anche nel prossimo weekend del 28 29 dicembre: si fermeranno invece per l'Epifania.

La Serie C e invece attualmente ferma da prima di Natale e riaprirà i battenti nel primo weekend dell'anno, compreso fra il 3 e il 5 gennaio 2025.