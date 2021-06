Il mese di giugno appena iniziato sembrerebbe essere quello più caldo dell'estate nerazzurra. L'obiettivo è quello di risanare il bilancio in rosso entro il 30 giugno. Le perdite a causa della pandemia sono state tante e ora c'è bisogno di ottenere dei rientri economici per far quadrare il bilancio finale. Ecco perché Steven Zhang, assieme ai suoi collaboratori, avrebbe già annunciato le linee guide per il prossimo mercato. C'è bisogno di ridurre il monte ingaggi e di vendere quanti più giocatori possibili per fare cassa. Oppure basterebbe mettere sul mercato un pezzo da novanta.

Sicuro che, quest'ultimo, potrebbe far entrare una cospicua somma di denaro in grado di risollevare le casse della società nerazzurra. Dunque la cessione di un big è sempre più vicina e oggi, l'unico che avrebbe ricevuto un'offerta importante ma ancora non del tutto sostanziosa è Achraf Hakimi. Il marocchino potrebbe essere l'unico big partente qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile.

Hakimi al PSG, ma servirebbero 80 milioni

Hakimi dovrà essere venduto entro il 30 giugno. Questa è la data limite che la società nerazzurra si sarebbe imposta per far tornare in verde il bilancio di fine stagione. I problemi sarebbero molteplici. Dalla mancanza di introiti con lo stadio e i botteghini, alle difficoltà nell'ottenere dalla Cina i crediti delle sponsorizzazioni "extra-Suning".

Questo buco equivale a 80 milioni di euro che l'Inter deve cercare di colmare con il mercato estivo. Le offerte sono tante, soprattutto per diversi big, ma nessuna convincente per il momento. Il PSG avrebbe tentato un affondo su Hakimi proponendo 60 milioni di euro. Marotta e Ausilio avrebbero risposto che servono almeno 80 milioni per dare il via libera.

Per ora il rilancio dal PSG non sembra essere arrivato, nonostante il forte interessamento.

Le possibili mosse dell'Inter sul mercato

L'Inter starebbe monitorando vari movimenti di mercato. C'è la necessità di fare cassa e ogni proposta viene sempre ascoltata e valutata. Oltre ad Hakimi, sempre più vicino al PSG, ci sarebbero forti interessamenti per Lautaro Martinez.

Il Toro è sempre più vicino al rinnovo con i nerazzurri, ma se dovesse arrivare una super offerta di 80/90 milioni di euro, Suning non si tirerebbe indietro. Per il momento l'unico club davvero interessato al numero 10 argentino sarebbe l'Atletico Madrid. Nel frattempo l'Inter sta per chiudere la cessione definitiva di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Il portoghese, in prestito al club spagnolo, avrebbe espresso la sua volontà di restare e Marotta e Ausilio sarebbero pronti a chiudere la trattativa a 7 milioni di euro.