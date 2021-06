Uno dei reparti che l'Inter dovrà rinforzare in questa sessione estiva di Calciomercato è quello degli esterni, vista la rivoluzione in atto. Oltre a Ashley Young, andato in scadenza di contratto, c'è un altro giocatore al passo d'addio, cioè Achraf Hakimi, che andrà al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. Per questo motivo i nerazzurri poi si muoveranno in entrata per regalare al nuovo allenatore, Simone Inzaghi, i rinforzi richiesti. L'ultimo nome accostato al club meneghino in queste ore sarebbe quello di Sergi Roberto, che il Barcellona vuole cedere per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi.

Idea Sergi Roberto

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra per sopperire alla cessione imminente di Achraf Hakimi, anche se non sarà semplice non rimpiangere l'esterno marocchino, che ha avuto un ruolo decisivo nella conquista dello scudetto.

Sono tanti i nomi che sono stati accostati ai nerazzurri in queste ultime settimane, ma il club è alla ricerca di un'occasione di mercato, per proporzione tra ingaggio e cartellino visto che c'è anche l'obiettivo di abbassare il monte stipendi. Occasione che potrebbe rispondere al nome di Sergi Roberto, esterno destro spagnolo in uscita dal Barcellona. I blaugrana vogliono sfoltire la rosa a disposizione di Koeman provando anche ad alleggerire il monte stipendi: Sergi Roberto potrebbe essere tra i calciatori in lista cessioni.

Nell'ultima stagione, inoltre, il classe 1992 ha avuto qualche problema fisico di troppo, avendo giocato soltanto quindici partite in Liga, con un gol e due assist all'attivo, a fronte di tre partite giocate in Champions League. Le sue caratteristiche piacciono molto a Simone Inzaghi, essendo in grado di giocare in più ruoli, in particolar modo da esterno destro e, all'occorrenza da mezzala, rappresentando una buona alternativa ai titolari.

La possibile richiesta del Barcellona

Sergi Roberto ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e questo inciderà sicuramente sulla richiesta del Barcellona. I blaugrana, infatti, difficilmente potranno chiedere più di 15-20 milioni di euro per il cartellino dell'esterno spagnolo, una cifra alla portata delle casse dell'Inter, soprattutto dopo la cessione di Achraf Hakimi.

Anche l'ingaggio è alla portata dei nerazzurri, visto che il classe 1992 attualmente guadagna 3,9 milioni di euro a stagione. Il club meneghino potrebbe mettere sul piatto dell'entourage un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione che, grazie al decreto crescita, peserebbe sulle casse per meno di 6 milioni di euro lordi a stagione. Le due società hanno già avviato i contatti, anche per discutere di altri giocatori, ma quello di Sergi Roberto sarebbe il profilo ideale per costi, duttilità e ruolo.