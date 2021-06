Secondo alcuni rumor, l'Inter sarebbe in contatto con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Jordi Alba e Philippe Coutinho. Il centrocampista non sarebbe centrale nel progetto di Ronald Koeman e potrebbe ritornare alla Pinetina dopo l'esperienza terminata nel 2011. Il prezzo del cartellino sarebbe elevato, ma i dirigenti milanesi potrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, la tassazione dell'Italia agevolerebbe le operazioni che riguardano calciatori provenienti dall'estero. Per questo motivo, il brasiliano, che guadagna circa otto milioni di euro, potrebbe anche accettare di ridursi lo stipendio.

Il terzino sinistro, invece, sarebbe un serio obiettivo di Giuseppe Marotta, che avrebbe di un rinforzo sulla corsia mancina. Il Barcellona potrebbe decidere di cederlo poiché vorrebbe puntare su Luis Gaya del Valencia per ringiovanire il reparto. Jordi Alba ha il contratto in scadenza nel 2024 ed il suo futuro sarebbe legato anche a quello del collega Junior Firpo. Quest'ultimo, infatti, piacerebbe molto al Milan. L'Inter, inoltre, per la corsia mancina avrebbe mostrato il proprio interesse per Marcos Alonso. L'ex Fiorentina non sarebbe un calciatore centrale nel progetto di Thomas Tuchel e potrebbe ritornare in Italia per giocare in un modulo tattico che conosce molto bene dopo essere stato protagonista con Antonio Conte.

Inter: starebbe proseguendo la trattativa per Lazzari

La società nerazzurra, inoltre, starebbe mantenendo aperti i contatti con Lazio per le prestazioni di Manuel Lazzari. L'ex Spal sarebbe il profilo più quotato come sostituto di Achraf Hakimi. Il marocchino sarebbe infatti sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint Germain.

Il terzino classe 1993 avrebbe una valutazione di circa 22 milioni di euro, ma i dirigenti meneghini potrebbero decidere di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche. Nell'operazione si potrebbe proporre l'operazione di Matias Vecino, molto stimato da Maurizio Sarri dopo l'esperienza vissuta all'Empoli.

Lazzari, inoltre, non sarebbe nei piani del tecnico toscano che avrebbe riferito alla società di preferire un esterno con altre caratteristiche tecniche.

Alla Lazio, infatti, potrebbe approdare Elseid Gëzim Hysaj. L'albanese ha il contratto in scadenza e non dovrebbe rinnovare l'avventura con il Napoli. Il centrocampista, però, piacerebbe molto anche a Simone Inzaghi e sarebbe stato anche proposto come contropartita tecnica al Napoli per avere il cartellino di Andrea Petagna. L'attaccante ex Sampdoria potrebbe essere un profilo adatto per dare il cambio al titolare Romelu Lukaku.