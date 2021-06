La Juventus sarebbe molto vicina a concludere l'operazione per l'arrivo di Gabriel Jesus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la società torinese avrebbe raggiunto l'accordo per l'arrivo del brasiliano. Si tratta di una formula che dovrebbe prevedere un prestito secco senza ulteriori obblighi finanziari. La trattativa si sarebbe sbloccata quando il Manchester City avrebbe deciso di accelerare i contatti con il Tottenham per assicurarsi l'arrivo del centravanti Harry Kane.

Il classe 1997 sarebbe il primo nome che Massimiliano Allegri avrebbe comunicato alla società e potrebbe accettare la nuova destinazione per giocare con maggior continuità.

Guardiola durante l'ultima stagione non gli ha concesso molto spazio perché ha preferito puntare su un tridente senza un centravanti di ruolo. L'idea dei dirigenti torinesi sarebbe quella di potenziare il reparto con l'arrivo dell'ex Palmeiras dopo le difficoltà emerse durante la stagione che si è appena conclusa. In molte occasioni, la Juventus si è trovata senza centravanti per gli infortuni di Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il futuro di Ronaldo e il ritorno di Pjanic

L'affare si potrebbe concludere indipendentemente da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese interesserebbe molto al Manchester United, Paris Saint Germain e Sporting Lisbona. La squadra torinese lo valuterebbe circa 25 milioni di euro ma lo stipendio da 31 milioni di euro sarebbe il vero problema da risolvere.

È molto probabile che il portoghese rispetti il contratto in scadenza nel 2023 per poi terminare la sua carriera nel club lusitano. L'ex Real Madrid vorrebbe infatti tentare nuovamente di vincere la Champions con la squadra torinese, che avrebbe deciso di richiamare il tecnico livornese proprio per dare una svolta in Europa.

Durante la sessione di mercato il gruppo della Continassa potrebbe riabbracciare anche Miralem Pjanic. Il bosniaco, che non sarebbe mai entrato nel progetto tattico di Ronald Koeman, avrebbe già accettato di ritornare a Torino. Le due società avrebbero pensato di concludere un prestito secco biennale. L'ex Roma si è trasferito a Barcellona durante la scorsa estate nell'operazione che ha portato Arthur nella società di Andrea Agnelli.

Ci sarebbe la Lazio su Federico Bernardeschi

La Juventus avrebbe allacciato anche i contatti con la Lazio per la cessione di Federico Bernardeschi. L'esterno, chiamato anche da Roberto Mancini per l'Europeo, sarebbe finito nel mirino del club di Claudio Lotito dopo l'arrivo di Maurizio Sarri. L'ex Fiorentina avrebbe una valutazione di circa 15-20 milioni di euro e sarebbe congeniale al 4-3-3 studiato dall'allenatore di Figline. Il classe 1994 sarebbe in uscita soprattutto dopo la deludente stagione evidenziata quest'anno con Andrea Pirlo in panchina. Ci sarebbero stati dei discorsi anche con il Milan. I rossoneri lo avrebbero sondato per potenziare il tridente offensivo di Stefano Pioli, ma la Juventus avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Alessio Romagnoli, stimato circa 25 milioni di euro.