La Juventus in queste settimane dovrà cercare di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, nei giorni scorsi Federico Cherubini ha approfittato della presenza a Milano di Jorge Mendes per incontrarlo. Il summit tra i due, però, non ha sciolto le riserve visto che Cristiano Ronaldo è concentrato solo sull'Europeo. Perciò se ne capirà qualcosa in più solo verso la metà di luglio. Chiaramente, la Juventus non si farà cogliere impreparata da un eventuale addio di CR7. Infatti, i bianconeri starebbe pensando ad una squadra con Ronaldo e una rosa senza il portoghese.

Dunque, la Juventus avrebbe già due strategie precise. Chiaramente in caso di partenza di CR7, i bianconeri dovranno intervenire con maggiore decisione su un attaccante. Proprio sul fronte offensivo ci sarebbe un'opportunità da poter cogliere, ovvero Antoine Griezmann. Infatti, il Barcellona avrebbe proposto alla Juventus il prestito del francese.

Rebus CR7

La Juventus sta cercando di capire come poter costruire una squadra ideale per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe arrivare ad un centrocampista di qualità da poter mettere al fianco di Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manuel Locatelli. Ma del ragazzo classe 98 se ne parlerà probabilmente dopo l'Europeo.

Adesso Locatelli pensa solo all'Italia anche se avrebbe già detto al Sassuolo qual è la sua intenzione sul futuro. Inoltre, la Juventus sarebbe già a conoscenza del prezzo del cartellino del centrocampista. Per arrivare a Locatelli ci vorranno circa 40 milioni. I bianconeri, però, sperano di poter abbassare il prezzo inserendo delle contropartite tecniche.

Uno dei giocatori che potrebbe interessare al Sassuolo è Rovella. Le mosse di mercato, invece, per l'attacco sono legate soprattutto a Cristiano Ronaldo. In caso di addio del portoghese la Juventus potrebbero prendere in considerazione Griezmann. Il Barcellona avrebbe proprio offerto il francese ai bianconeri, ma ancora la dirigenza juventina non avrebbe dato una risposta.

Insomma Cherubini avrebbe preso nota di questa possibilità e aspetterà di capire come muoversi.

Attenzione alla possibilità Pjanic

In casa Juventus, si guarda soprattutto al profilo di Locatelli, ma attenzione anche alla possibilità Pjanic. Il bosniaco potrebbe essere una buona opportunità da poter cogliere. Pjanic vorrebbe tornare a Torino ma la Juventus potrebbe prenderlo solo in prestito. Il nome del bosniaco, però, va tenuto in seria considerazione visto che piacerebbe molto ad Allegri. Il feeling tra il tecnico e Pjanic sarebbe sempre stato ottimo e adesso potrebbero tornare a lavorare insieme.