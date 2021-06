Il Milan è alle prese con i primi movimenti sul mercato e la squadra rossonera dovrà essere vigile anche sui rinnovi dei contratti in scadenza e sulle cessioni. A tal proposito, l'ex capitano Alessio Romagnoli rimane in vendita e con l'offerta giusta lascerebbe la squadra rossonera, mentre sul fronte rinnovi la dirigenza milanista potrebbe accelerare per rinnovare il contratto di Franck Kessie, in scadenza il 30 giugno 2022. L'eventuale cessione di Romagnoli consentirebbe al Milan di guadagnare una cifra vicina ai 20 milioni di euro, così da poter concludere l'acquisto di un giovane attaccante o, eventualmente, un difensore d'esperienza come Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Calciomercato Milan, possibili cambiamenti in difesa

Secondo diverse voci di mercato, il Milan valuterà la vendita dell'ex capitano Alessio Romagnoli se nella sessione estiva dovesse arrivare un'offerta congrua. Nonostante sia stato uno dei giocatori migliori e più costanti del club da quando è arrivato nel 2015 dalla Roma, gli ultimi mesi non sono stati dei migliori per Romagnoli, e il suo futuro appare sempre più lontano da San Siro. All'inizio dell'anno corrente ha dovuto fare i conti con diversi infortuni ed un calo vistoso delle sue prestazioni, dopo aver visto il suo posto nella formazione titolare preso da Fikayo Tomori, arrivato in prestito dal Chelsea. La deludente stagione passata ha anche di fatto escluso Romagnoli dalla compagine italiana che proverà a conquistare gli Europei in estate.

Con il suo contratto in scadenza nel 2022, è arrivato un bivio naturale nel futuro del 26enne. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Milan non considera incedibile il giocatore, con la dirigenza rossonera che valuterà qualsiasi offerta che dovesse arrivare per lui. A sostituire Romagnoli potrebbe essere il centrale serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic, il quale ha anch'egli il contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Milan, la situazione di Kessie

Sembra chiaro che i dirigenti del Milan siano intenzionati ad accelerare le trattative con i procuratori di Franck Kessie per un nuovo contratto con il club. Il fuoriclasse ivoriano è stato il motore di una bella stagione 2020-21 per i rossoneri, che li ha visti assicurarsi il ritorno in UEFA Champions League.

Il 24enne ha segnato 13 gol in 37 presenze in Serie A, affermandosi saldamente come uno dei migliori centrocampisti della massima serie italiana. In effetti, Kessie ha attirato l'interesse di diversi club europei, spingendo il suo club a cercare di convincere il giocatore a rinnovare il contratto migliorando l'ingaggio. L'attuale contratto dell'ivoriano col Milan scadrà al termine della stagione 2021-22. Secondo i rumors, a Kessie potrebbe essere offerta la fascia di capitano come ulteriore incentivo a firmare il prolungamento del contratto.