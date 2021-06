Gianluigi Donnarumma sarebbe stato contattato dalla Roma. Secondo voci di Calciomercato, Josè Mourinho, avrebbe telefonato al portiere azzurro per sondare il terreno su una sua eventuale disponibilità a trasferirsi nella capitale. Donnarumma avrebbe preso, tempo visto che ora è impegnato nella preparazione a Euro2020. Uno dei motivi per i quali potrebbe rifiutare è senz'altro la mancata partecipazione della Roma alla Champions League: i giallorossi parteciperanno invece alla prossima edizione della Conference League ma l'obiettivo è che lo Special One possa farli ritornare in Champions nella stagione 2022/2023.

Donnarumma, i nodi su ingaggio e commissione di Raiola

L'ingaggio di Gigio Donnarumma è il nodo principale da sciogliere per un eventuale accordo: il Milan, che lo ha lasciato partire, e la Juventus, probabilmente interessata, ne sanno già qualcosa. Mino Raiola, agente del calciatore, oltre a chiedere un contratto faraonico per il portiere, chiederebbe anche 20 milioni di euro di commissione per la riuscita della trattativa: ingaggiare Donnarumma a parametro zero sarebbe infatti una garanzia per una cessione futura del portiere e questa garanzia è la causa dei 20 milioni richiesti da Raiola. Il compenso annuale richiesto dal portiere sarebbe invece di 10 milioni di euro, una cifra lontana dal budget dei giallorossi ma che potrebbe limarsi grazie all'interesse di Josè Mourinho.

Donnarumma sarebbe il primo grande colpo della campagna acquisti della Roma dello Special One: oltre a Donnarumma, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Xhaka e di Cristiano Ronaldo.

Porta Roma: Mirante ai titoli di coda

L'interesse della Roma per Donnarumma è figlio del rendimento poco convincente dei due portieri attualmente in forza alla Roma, Pau Lopez e Mirante: il portiere spagnolo non ha brillato nell'ultima stagione, subendo 38 reti in 34 gare ufficiali.

Mirante, il cui contratto scade a fine giugno 2021, ha invece già salutato la Capitale dopo tre anni permanenza ed è pronto ad una nuova avventura. Il portiere italiano lascia dopo 35 partite ufficiali e 45 gol subiti.

Areola l'alternativa a Donnarumma

I contatti tra Mino Raiola e la Roma si starebbero concentrando anche su un altro portiere: Alphonse Areola, 28 enne portiere di proprietà del Psg.

Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Fulham, ma ora è previsto il suo rientro a Parigi. Nella stagione appena conclusa, il portiere francese ha disputato 37 partite ufficiali subendo 48 gol e tenendo per ben 10 volte la rete imbattuta. Secondo alcune indiscrezioni, Areola non avrebbe posto vincoli sulla partecipazione alla Champions League, pertanto sarebbe più semplice portarlo a Roma per i Friedkin.