Il Calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma in casa Milan sono molte le trattative in ballo anche perchè due tra i principali giocatori della rosa rossonera sono in scadenza il 30 giugno 2021. I giocatori in questione, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, sembrerebbero essere molto lontani dal Milan in questo momento, specialmente il portiere italiano che si sarebbe offerto alla Juventus.

Il caos sul futuro di Donnarumma: il portiere potrebbe andare alla Juventus

Dopo la definitiva chiusura di Paolo Maldini ad un ipotetico futuro di Donnarumma al Milan, sono state tante le voci di mercato intorno al portiere che era finito nel mirino di Barcellona e Paris Saint Germain.

Nelle ultime ore, però, sembrerebbe che il giocatore abbia inviato una mail alla Juventus proponendosi al club bianconero. Secondo quanto riportato da un quotidiano nazionale, infatti, Donnarumma avrebbe chiesto un ingaggio di 6 milioni di euro: per chiarire meglio le cose si tratta dello stesso ingaggio percepito al Milan, al quale il portiere aveva chiesto un rinnovo per la cifra di 12 milioni di euro. Una notizia del genere non sarebbe sicuramente presa a cuor leggero dai tifosi rossoneri, i quali sono venuti a conoscenza dell'offerta del Milan per il rinnovo di Donnarumma che era certamente superiore ai 6 milioni richiesti in questo momento dal portiere. I bianconeri non hanno ancora sciolto le riserve sul portiere, ma Gigio stesso starebbe spingendo per farsi ingaggiare dalla squadra di Massimiliano Allegri.

Bisognerà anche capire il futuro del portiere polacco Szczesny, il quale difficilmente accetterà di fare la riserva al portiere italiano qualora dovesse essere acquistato. Questa situazione avvalora ancora di più l'operato di Paolo Maldini, infatti il dirigente rossonero si è tirato indietro dall'ennesima telenovela creata ad arte da Mino Raiola, chiudendo con anticipo l'acquisto di Mike Maignan che sarà il prossimo portiere del Milan.

Mino Raiola e Pavel Nedved protagonisti di un incontro a Montecarlo

A testimoniare l'interesse della Juventus ad acquistare Donnarumma ci sarebbe l'incontro andato in scena a Montecarlo tra la dirigenza bianconera ed il procuratore del giocatore. Nell'incontro si sarebbe parlato della possibilità che Donnarumma possa essere il portiere della Juventus per la prossima stagione, oltre che del possibile acquisto di Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United.

Per i tifosi della Juventus va ricordato come ci sia un piacevole precedente per i colori bianconeri: l'operazione che ha portato in Italia De Ligt, infatti, è iniziata con un incontro monegasco fra il re dei procuratori e proprio l'ex calciatore ceco.