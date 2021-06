Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale e in uscita Milan, classe 1999, sembra essere entrato nel mirino di Josè Mourinho che gli starebbe facendo una corte spietata per riuscire a portarlo in giallorosso per la prossima stagione. Il neo tecnico della Roma, avrebbe telefonato al giocatore, il quale entro fine mese si svincolerà a costo zero dalla sua attuale squadra, il Milan. Proprio Mourinho, infatti, avrebbe inserito tra gli obiettivi di mercato più importanti per la campagna acquisti della Roma, Gianluigi Donnarumma, già molto tentato da insistenti voci estere in particolar modo, provenienti da Paris Saint-Germain e Barcellona, ma anche italiane tra cui la Juventus che penserebbe a vendere prima Szczesny.

Donnarumma e la fine della sua esperienza al Milan

Quella tra Gianluigi Donnarumma e il Milan, squadra che lo ha lanciato nel firmamento dei top player, è un'avventura ormai al capolinea, non essendo stato trovato il punto d'incontro tra la volontà del portiere e gli interessi della società. Gigio, infatti, a fine giugno potrà svincolarsi dal Milan a parametro zero, facendo aumentare esponenzialmente le sue quotazioni di mercato, che vedranno sicuramente i vari club sfidarsi per presentare l'offerta migliore ed accaparrarsi il suo tesserino. Mourihno, dal canto suo, nella telefonata al giocatore, avrebbe vagliato i possibili spazi di manovra per provare ad intavolare un dialogo in vista della conclusione dell'affare.

Il portiere campano, in questi giorni impegnato a Coverciano con la Nazionale italiana, in vista degli imminenti Europei, si lascia guidare dall'esperienza e dal fiuto del suo fidato agente, Mino Raiola, il quale punta a breve ad individuare la collocazione più idonea per le caratteristiche di Gigio. Tra le aspirazioni massime di Raiola ci sarebbe quella di riuscire a firmare un contratto che garantisca a Donnarumma un ingaggio da non meno di 10 milioni di euro a a stagione.

Cifre, queste, che per la Roma potrebbero anche essere messe in conto, se si trovasse una mediazione accettabile circa le commissioni da corrispondere a Raiola. La giovane età del portiere, appena 22 anni, in grado di offrire ancora molti anni di prestazioni ad altissimi livelli, aumenta di gran lunga l'appetito delle squadre alla ricerca di un investimento del genere.

Da questa prospettiva, il carisma e la fama mondiale di un allenatore come Josè Mourinho, ribattezzato 'The Special One', potrebbe rappresentare un incentivo maggiore per riuscire a portare alla Roma, campioni alla ricerca di nuove e stimolanti esperienze. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, sulle possibili scelte di Donnarumma.