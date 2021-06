L'Inter potrebbe essere costretta a sacrificare almeno un big nella prossima sessione estiva di Calciomercato per sistemare i conti, che hanno subito pesanti perdite a causa della Pandemia. Si è parlato molto di Achraf Hakimi, finito nel mirino di Paris Saint Germain e Chelsea, ma che non sarà ceduto a meno di 70 milioni di euro. C'è un altro big che, però, potrebbe lasciare i nerazzurri, anche per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo, avendo il contratto in scadenza a giugno 2022. Si tratta di Marcelo Brozovic, che da tempo piace alla Juventus e in particolar modo a Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera dopo due anni.

La Juventus penserebbe a Brozovic

Uno dei reparti che la Juventus vorrebbe rinforzare la prossima estate è quello di centrocampo. Si è parlato a lungo di Manuel Locatelli, ma le prestazioni offerte agli Europei con la maglia della Nazionale italiana hanno attirato l'attenzione di altri top club europei e fatto schizzare la sua valutazione alle stelle.

Per questo motivo i bianconeri, anche su indicazione di Massimiliano Allegri, avrebbero messo nel mirino Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato piace molto all'allenatore juventino, che lo aveva già richiesto in passato, quando era sulla panchina bianconera, senza successo. Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsene, ma il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe cambiare le carte in regola.

La società nerazzurra, infatti, non vuole perderlo a parametro zero e ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto che, senza la fumata bianca, potrebbero cambiare le carte in tavola. Al momento la Juve ha fatto solamente un sondaggio, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa essere fatto un tentativo concreto per il croato, che anche nell'ultima annata ha fatto la differenza.

Il classe 1992, infatti, ha realizzato due reti e collezionato sei assist in trentatré partite di campionato.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter, come detto, non lascerà andare tanto facilmente Marcelo Brozovic, ritenuto uno dei perni dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. La Juventus, però, farà un tentativo e non è escluso che, come riportato da Luca Momblano, possa provare a intavolare uno scambio alla pari con Juan Cuadrado.

Uno scambio che potrebbe vedere anche un piccolo conguaglio a favore dei nerazzurri. In questo modo entrambe le società realizzerebbero una plusvalenza e il club meneghino si ritroverebbe in rosa il sostituto di Hakimi. A quel punto, ogni sforzo si concentrerebbe sulla ricerca di un regista che possa raccogliere l'eredità di Epic Brozo.