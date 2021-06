Augustus Kargbo, giovane talento scoperto dal direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino, e mandato in prestito per due stagioni alla Reggiana, sta per tornare alla squadra calabrese. Il giovane attaccante della Sierra Leone, protagonista della promozione del club emiliano in cadetteria al termine dei play-off 2019-2020, è poi retrocesso con la Reggiana al termine dell'ultima stagione.

Ora dovrebbe fare il suo ritorno in Calabria per giocarsi un posto in squadra. Su di lui però si sarebbe soffermata l'attenzione di una neopromossa in B, il Perugia.

Crotone, Kargbo oggetto di mercato

Dopo due annate lontano da Crotone il futuro di Augustus Kargbo potrebbe tingersi nuovamente di rossoblù. L'attaccante, valutato dal club crotonese circa 5 milioni di euro, potrebbe essere uno dei rinforzi fatti in casa del tecnico Francesco Modesto. Ad interessarsi a lui però è stato recentemente anche il Perugia, formazione neopromossa in Serie B, che negli ultimi giorni ha salutato il tecnico Fabio Caserta per affidare la panchina a Massimiliano Alvini, tecnico toscano che proprio nelle ultime due annate alla Reggiana ha allenato l'attaccante. La decisione però spetterà alla società calabrese, che potrebbe acconsentire a un suo nuovo prestito.

Ricostruzione in casa Crotone

Diversi calciatori che faranno il loro rientro per fine prestito e altrettanti dovranno essere sacrificati per fare cassa, il Crotone sarà di fatto costretto a ricostruire la sua squadra per il torneo di Serie B 2021-2022. Con le valigie in mano ci sarebbe il difensore Luca Marrone, conteso da alcuni club turchi e seguito anche dal Monza della famiglia Berlusconi.

In uscita potrebbe esserci anche l'esterno Salvatore Molina per il quale, però, ad oggi non sarebbero giunte offerte, come confermato dal suo agente.

Un sicuro partente dovrebbe essere il centrocampista Niccolò Zanellato che potrebbe concludere l'esperienza calabrese dopo quattro stagioni. Per lui ci sarebbe il gradimento di Lecce, Monza, Empoli, Sassuolo e Salernitana.

Le altre operazioni

Avventura già conclusa per il difensore Vladimir Golemic, passato da svincolato nei giorni scorsi al club dell'Al-Hazem.

Una nuova esperienza potrebbe aprirsi invece per l'esterno Pedro Pereira. Il portoghese sarebbe infatti prossimo al trasferimento all'Udinese, rimanendo quindi ancora in Italia dopo la militanza con le maglie di Genoa, Sampdoria e Crotone.

In entrata gli squali starebbero valutando il profilo del successore in porta di Alex Cordaz. Con il capitano prossimo al trasferimento all'Inter per la porta dei calabresi, un nome in entrata potrebbe essere quello di Wladimiro Falcone, calciatore recentemente riscattato dal Cosenza ma per il quale la Sampdoria ha il diritto di recompra.