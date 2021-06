L'Inter sarà costretta a pensare in primis alle cessioni nella prossima sessione estiva di calciomercato, anche a causa dei problemi economici.

Il big che sembrava maggiormente indiziato a lasciare Milano è Achraf Hakimi, su cui c'è il forte interesse di Paris Saint Germain e Chelsea, ma entrambe non hanno soddisfatto le richieste della società nerazzurra. Lo stesso si può dire anche per Lautaro Martinez, attaccante argentino che piace molto a Barcellona e non solo, visto che anche Atletico Madrid e Real Madrid avrebbero messo gli occhi su di lui.

Novità su Lautaro e Hakimi

Il futuro di Achraf Hakimi potrebbe essere ancora all'Inter nella prossima stagione. Le offerte arrivate da Paris Saint Germain e Chelsea non hanno soddisfatto le richiesta della società nerazzurra. I parigini hanno messo sul piatto 60 milioni di euro, mentre gli inglesi hanno proposto 50 milioni di euro più il cartellino di Emerson Palmieri. L'esterno italo-brasiliano piace sempre al club meneghino che, però, ha fatto sapere ai Blues di voler condurre le due trattative su binari separati.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro con i club interessati: o verranno assecondate le richieste del club (almeno 70 milioni di euro più bonus), o l'esterno marocchino resterà a Milano anche la prossima stagione.

Per la felicità dei tifosi, visto che Hakimi, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro più bonus, alla sua prima annata con la maglia nerazzurra ha subito fatto la differenza affermandosi come uno dei migliori interpreti nel ruolo, avendo messo a segno sette reti e collezionato otto assist in 37 partite di campionato.

Lo stesso destino potrebbe toccare a Lautaro Martinez. Anche per l'attaccante argentino sono arrivate sirene dall'estero e in particolar modo dalla Spagna ma, come successo l'anno scorso, non hanno soddisfatto le richieste economiche dell'Inter.

La richiesta dell'Inter

L'Inter, a causa delle tante perdite, sarà costretta ad ascoltare tutte le proposte, ma non svenderà i propri gioielli: questo lo dimostra anche la storia di Suning, che non ha mai ceduto i big nel corso della sua esperienza a capo del club nerazzurro, se non Mauro Icardi al Paris Saint Germain per motivi non direttamente collegati al campo.

Anche l'anno scorso i nerazzurri si erano detti disposti a discutere della partenza di Lautaro Martinez, solo per proposte che si avvicinassero alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro. E lo stesso varrà pure per questa estate, anche se Marotta ha fatto sapere a Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona che il "Toro" lascerà Milano solo per offerte da almeno 90 milioni di euro.