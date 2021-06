L'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter è cominciato ufficialmente da dieci giorni e il tecnico ora sta studiando, con i dirigenti, come rinforzare la rosa a sua disposizione. I problemi economici porteranno la società nerazzurra a fare qualche sacrificio sul mercato in uscita, soprattutto qualora dovessero arrivare proposte importanti. L'ex allenatore della Lazio, però, avrebbe fatto presente qual è il giocatore su cui avrebbe intenzione di puntare principalmente l'anno prossimo: Marcelo Brozovic, già perno dell'Inter di Luciano Spalletti prima e di Antonio Conte poi.

Inzaghi punta su Marcelo Brozovic

La parabola di Marcelo Brozovic con la maglia dell'Inter è stata abbastanza paradossale. Il centrocampista croato è stato ad un passo dalla cessione qualche anno fa, tanto da essere paparazzato in hotel con le valigie pronte, con il Siviglia pronto a chiudere l'affare a gennaio del 2018. A bloccare tutto fu Luciano Spalletti, che gli consegnò le chiavi del centrocampo e da allora il giocatore non ha praticamente più lasciato il campo. Perno dello scacchiere tattico del tecnico di Certaldo prima e di Antonio Conte poi, con l'allenatore leccese che, come il suo predecessore, non ha mai fatto a meno di lui, se non per problemi fisici. Anche nell'ultima stagione "Epic Brozo" è stato spesso decisivo e ha avuto un ruolo importante nella conquista dello scudetto, tornato nella Milano nerazzurra a distanza di 11 anni.

Sono state 33 le presenze raccolte in campionato, mettendo a segno due reti e collezionando sei assist, a fronte di cinque partite giocate in Champions League e quattro in Coppa Italia. Ora anche con Simone Inzaghi si andrebbe verso lo stesso trend, visto che l'allenatore ha sottolineato ai propri dirigenti come si debba puntare su di lui anche l'anno prossimo, ma per farlo urge rinnovare il contratto, in scadenza a giugno dell'anno prossimo.

Priorità al rinnovo

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Marcelo Brozovic sarà il perno del centrocampo dell'Inter anche la prossima stagione. Come detto serve però rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2022, visto che i nerazzurri non vogliono correre il rischio di perderlo a parametro zero. La società nerazzurra avrebbe dato il proprio placet per assecondare le richieste del nuovo allenatore e per questo motivo sono partite le trattative con il padre di "Epic Brozo" per prolungare l'accordo.

Non è escluso che resti la clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 60 milioni di euro, una cifra notevole soprattutto dopo la pandemia. Senza il rinnovo, invece, il club meneghino potrebbe cedere il proprio regista per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.