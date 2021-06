Tra i giocatori che potrebbero infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato ci sarebbe Lautaro Martinez. L'attaccante argentino già la scorsa estate era stato al centro di diversi rumors di mercato, visto che su di lui c'era il Barcellona, ma la crisi economica provocata dalla pandemia di coronavirus aveva bloccato la trattativa, con i blaugrana che non erano riusciti ad assecondare le richieste della società nerazzurra.

Sempre dalla Spagna potrebbe arrivare una nuova insidia per i tifosi interisti, poiché sul Toro avrebbe messo gli occhi l'Atletico Madrid.

I colchoneros avrebbero inviato alcuni emissari a Milano per discutere del futuro di Lautaro.

L'Inter apre alla cessione di Lautaro

L'Inter durante il calciomercato estivo potrebbe sacrificare qualche calciatore in uscita per tamponare le ingenti perdite economiche provocate dall'epidemia di Covid-19, come dichiarato di recente dal presidente Steven Zhang.

Il club meneghino cercherà di vendere il minor numero di giocatori importanti possibili, ma uno di quelli che potrebbero lasciare Milano è Lautaro Martinez. Sulle tracce del Toro ci sarebbe l'Atletico Madrid che starebbe seguendo le indicazioni del tecnico Diego Pablo Simeone che avrebbe individuato nel numero 10 interista il regalo per il campionato spagnolo conquistato in questa stagione.

I nerazzurri non ritengono alcun giocatore incedibile, e dinanzi ad una proposta congrua sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative. Per quanto riguarda Lautaro, l'Atletico Madrid sarebbe arrivato a Milano per accelerare la trattativa, anche se il club spagnolo dovrebbe mettere sul piatto almeno 90 milioni di euro. Solo in questo caso l'Inter sarebbe disposta a prendere in considerazione la partenza di un calciatore spesso decisivo in questa stagione, durante la quale ha messo a segno 17 reti e ha collezionato 6 assist in 38 partite di campionato.

Due nomi per sostituire il Toro

L'Inter non vuole farsi trovare impreparata, e per questo motivo avrebbe cominciato a pensare al possibile sostituto di Lautaro Martinez. Al momento sarebbero due i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta, e non è escluso che possano arrivare entrambi.

Il primo nome sarebbe quello di Luis Muriel, accostato alla società nerazzurra già qualche mese fa e con una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro, ma con un ingaggio relativamente basso.

Il secondo, invece, sarebbe una sorta di scommessa proprio com'era accaduto con Lautaro: si tratterebbe di Donyell Malen. Il giovane attaccante olandese del Psv, classe 1999, ha messo a segno 19 gol in 32 partite di Eredivisie e vorrebbe fare il grande salto nel calcio che conta. Il club di Eindhoven lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro.