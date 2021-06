L'Inter continua a prepararsi alla prossima stagione di Serie A. Dopo il cambio di allenatore, ora Steven Zhang deve preoccuparsi delle mosse sul fronte mercato. La direttiva è chiara: nessun acquisto oneroso. I nerazzurri devono chiudere il mese di giugno in attivo e per farlo devono prima avere dei rientri economici dalla cessione di alcuni giocatori. Per poter fare cassa serve lasciare andare via dei pezzi da novanta, che permetterebbero un rientro sostanzioso del valore di oltre 40 50 milioni di euro. Ma l'Inter starebbe valutando anche quei giocatori in prestito che non rientrerebbero nel nuovo progetto di Simone Inzaghi.

Uno di questi è Joao Mario, campione con lo Sporting Lisbona, che sembrerebbe essere deciso a rimanere in Portogallo. L'Inter vorrebbe accontentarlo, ma c'è da mettersi d'accordo sul prezzo del riscatto. Le due società avrebbero già avviato una trattativa.

Joao Mario verso la cessione definitiva allo Sporting Lisbona

L'Inter sembrerebbe essere vicina alla cessione di Joao Mario. I nerazzurri hanno fretta di chiudere la trattativa per poter incassare quei soldi che servirebbero a risanare il bilancio in rosso entro il 30 giugno. Successivamente Marotta e Ausilio potranno iniziare a valutare le varie entrate di mercato per poter potenziare la rosa di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nelle ultime ore, sarebbero molto vicini a raggiungere un accordo con lo Sporting per il portoghese.

L'iniziale riscatto fissato a 10 milioni può scendere fino ai 7. La modalità di pagamento sarà ancora da definire, ma quasi sicuramente sarà dilazionata in più parti.

La carriera di Joao Mario

Cresciuto nelle giovanili del Porto agli inizi degli anni 2000, è passato poi allo Sporting Lisbona. Nel 2013 ha fatto il suo debutto in prima squadra.

Rimasto nella società portoghese fino all'agosto del 2016, è stato acquistato dall'Inter per 40 milioni più cinque di bonus. Ha giocato nella società nerazzurra per due stagioni. Nel suo secondo anno è stato utilizzato poco dall'allenatore Luciano Spalletti e per questo, nel mercato invernale, è stato ceduto in prestito al West Ham.

A stagione conclusa è ritornato all'Inter, ma non è stato inserito nella lista per la Champions League. Dopo un iniziale periodo senza troppi coinvolgimenti in rosa, è riuscito a trovare spazio in squadra, ma ancora una volta è stato ceduto in prestito a fine stagione alla Lokomotiv Mosca. Dopo solo un anno è ritornato nuovamente a Milano e ad ottobre l'Inter lo ha di nuovo dato in prestito, ma questa volta alla Sporting Lisbona. Con i portoghesi ha conquistato il campionato e la coppa di Lega. Ora il suo futuro è sempre più legato al club portoghese.