Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è esploso definitivamente con la maglia della Fiorentina in questa stagione e ora vorrebbe competere per qualcosa in più rispetto a quanto fatto fino ad ora, con i viola che hanno navigato nei bassifondi della classifica, sempre in corsa per la salvezza. Tra i club interessati ci sarebbe l'Inter, che si vuole cautelare in caso di cessione di uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per questo motivo avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare.

Inter su Vlahovic

L'Inter, stando a quanto riportato da Il Giorno, avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic in vista della prossima estate. La società nerazzurra potrebbe essere costretta a sacrificare un big sul mercato e due dei nomi in lizza sono ovviamente quelli di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che piacciono all'estero, in particolar modo in Liga, al Real Madrid e all'Atletico Madrid.

Per questo motivo il club non vuole farsi trovare impreparato e cerca delle alternative che, quantomeno, possano essere in prospettiva futura al loro livello. Una di queste risponde proprio al nome di Vlahovic, che quest'anno ha trascinato la Fiorentina alla salvezza. Pur essendo soltanto un classe 2000, infatti, il centravanti serbo è stato uno dei perni della viola, mettendo a segno 21 reti e collezionando tre assist in 37 partite.

Numeri importanti per un giocatore che ha ancora tantissimi margini di crescita e proprio per questo sarebbe il preferito di Suning, che in passato ha puntato sempre su grandi talenti emergenti. La Fiorentina vorrebbe blindarlo ma tutto dipenderà dalla volontà dell'attaccante che, a sua volta, potrebbe premere per la cessione proprio per un fatto di ambizioni.

La possibile trattativa con la Fiorentina

Inter e Fiorentina sarebbero pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Dusan Vlahovic. I viola vorrebbero rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno 2023, ma se l'attaccante serbo dovesse impuntarsi sarà inevitabile discutere della sua cessione. La valutazione del centravanti si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra importante, che i nerazzurri potrebbero provare ad abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica.

Il nome sul piatto potrebbe essere quello di Andrea Pinamonti, che sarà ceduto con ogni probabilità, visto che il classe 1999 vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa stagione, essendo chiuso da Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. E con l'arrivo eventuale di Vlahovic la concorrenza aumenterebbe.