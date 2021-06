Il primo che dovrebbe concludere nei prossimi giorni la sua parentesi all’Inter per passare allo Sporting Lisbona potrebbe essere Joao Mario. Il portoghese di 28 anni in nerazzurro in realtà ha giocato pochissimo e quasi mai ha brillato, come dimostra la sua lunga storia di prestiti. Il club lombardo lo acquista nel 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro, dovrebbe essere l’uomo in più, il centrocampista di qualità che tanto manca in quel periodo. Così però non è e non sarà, le prestazioni non sono all’altezza e così inizia il giro d’Europa per il lusitano che prima va in Premier League, nel West Ham, poi gioca in Russia nel Lokomotiv, ma entrambe le squadre alla fine del prestito non acquistano il cartellino.

Joao Mario allo Sporting Lisbona, l’Inter passa all’incasso

Così nel 2020 Joao Mario decide di tornare in patria, allo Sporting Lisbona, squadra che lo ha prima cresciuto nelle sue giovanili e poi lanciato nel calcio professionistico. È la mossa giusta perché il centrocampista ritrova la maglia da titolare e la serenità che tanto gli mancava. Elementi che si riflettono anche in campo visto che, grazie alle ultime prestazioni, il club si sarebbe convinto a riscattarlo. I lusitani avrebbero superato Besiktas e Spartak Mosca nella corsa e dovrebbero mettere sul piatto una cifra tra gli 8 e i 10 milioni. L’offerta dovrebbe essere quella giusta per convincere l’Inter.

L’esubero portoghese dovrebbe così essere la prima cessione di un mercato che dovrà portare in cassa 100 milioni, secondo il piano di Zhang.

Ieri Romelu Lukaku, in una lunga intervista, ha annunciato che resterà a Milano, quindi non sarà lui il big a partire per fare cassa. Al momento sarebbe Hakimi il più vicino a lasciare i nerazzurri con il Paris Saint Germain che sta alzando il pressing. La prima offerta da 60 milioni sarebbe stata ritenuta bassa da Beppe Marotta che ha alzato il tiro fino ad arrivare a 80 milioni.

Al momento la trattativa è in stand by, ma presto riprenderà.

Per il sostituto del laterale destro si fa sempre il nome di Florenzi, il calciatore dovrebbe tornare alla Roma dopo il prestito proprio al PSG che però non riscatterà il giallorosso al termine di questa stagione. Tornando ai big interisti, blindato Bastoni con il rinnovo di contratto, resta sempre da capire il futuro di Lautaro Martinez.

Il Toro argentino non ha ancora firmato il prolungamento dell’intesa con l’Inter e sembra essere ancora nel mirino di Real e Atletico Madrid. Marotta recentemente ha dichiarato che solo uno dei big partirà, se dovesse concludersi l’affare Hakimi-PSG forse Lautaro potrebbe essere più vicino alla permanenza.