Uno dei pilastri dell'Inter in questi ultimi anni è stato il difensore Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha guidato la squadra nerazzurra negli ultimi tre anni, dopo essere arrivato a parametro zero dalla Lazio, ed è stato intoccabile prima per Luciano Spalletti e poi per Antonio Conte. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, inevitabilmente, ha attirato l'attenzione di alcuni top club europei. Nei mesi scorsi si era parlato dell'interesse del Barcellona, ma ultimamente sarebbe stato il Tottenham a interessarsi a lui, essendo alla ricerca di un rinforzo in difesa.

Il Tottenham pensa a De Vrij

Il Tottenham sarebbe pronto a bussare alle porte dell'Inter la prossima estate per rinforzare la difesa. Rispetto a quanto successo l'anno scorso, quando aveva fatto un tentativo per Milan Skriniar, questa volta l'obiettivo degli Spurs sarebbe Stefan De Vrij. Il centrale olandese è stato uno dei migliori anche nell'ultima annata, anche se non è stato premiato come miglior difensore del campionato rispetto a quanto successo l'annata scorsa.

A causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e, in particolar modo il club nerazzurro, nessuno è ritenuto incedibile soprattutto dinanzi a proposte che possano far vacillare la società, facendole sistemare definitivamente i conti.

Proprio per questo motivo, l'Inter accetterà di sedersi a discutere del futuro di De Vrij solo dinanzi a proposte "fuori mercato".

Nell'ultima stagione il classe 1992 ha messo a segno una rete in 32 partite di campionato, a fronte di sei partite giocate in Champions League. Arrivato a parametro zero dalla Lazio nell'estate del 2018, con la sua partenza la società nerazzurra realizzerebbe una notevole plusvalenza.

La possibile richiesta dell'Inter

Il Tottenham al momento avrebbe fatto solo dei sondaggi per Stefan De Vrij, visto che prima di affondare il colpo vuole capire chi sarà il nuovo allenatore. L'Inter, dal canto proprio, come già successo l'anno scorso con Milan Skriniar, non ha intenzione di concedere sconti, pur non ritenendo incedibile il difensore olandese.

Per questo motivo i nerazzurri potrebbero accettare di discutere della partenza del centrale classe 1992 dinanzi a proposte intorno ai 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe di realizzare una plusvalenza in pieno. Difficile pensare a degli scambi, visto che il club meneghino poi, con quel tesoretto, cercherebbe un sostituto all'altezza, che potrebbe essere Nikola Milenkovic. Il centrale serbo si adatterebbe alla perfezione alla difesa a tre e, visto il contratto in scadenza a giugno 2022, la Fiorentina potrebbe cederlo per una proposta inferiore ai 25 milioni di euro.