Mercato in fermento in casa del Crotone. La formazione calabrese, che sarà ai nastri di partenza della prossima Serie B, proverà a ricostruire la squadra dopo la retrocessione dell'ultimo campionato. A guidare la squadra sarà il giovane tecnico Francesco Modesto che dovrebbe essere presentato ad inizio luglio. In entrata la dirigenza starebbe già imbastendo le prime trattative, un nome che potrebbe interessare è quello di Ruben Botta, trequartista in uscita dalla Sambenedettese. Con l'imminente cessione del portiere Alex Cordaz, intanto, i rossoblù dovranno acquistare un nuovo estremo difensore.

Crotone, rinforzi in attacco

Una stagione difficile quella vissuta dalla Sambenedettese e dal calciatore Ruben Botta. Per lui nel torneo appena concluso sono giunte 29 presenze arricchite da 8 reti in un torneo condizionato dalle problematiche economiche del club. Ora per lui si prospetta la possibilità di poter ripartire con rinnovato entusiasmo dalla cadetteria con la maglia del Crotone. Su di lui nei giorni scorsi sarebbero stati condotti dei sondaggi da parte di Como e Frosinone, alla ricerca di rinforzi nel reparto. Si tratta di un elemento con spiccate qualità, che può vantare esperienze anche all'estero e che potrebbe incrementare la qualità del gioco degli squali.

Ipotesi Tutino per Messias

Sul fronte delle cessioni il Crotone potrebbe salutare a breve l'attaccante Junior Messias. Su di lui nelle ultime ore sarebbe accresciuto il gradimento del Napoli.

Lo stesso club partenopeo avrebbe messo sul piatto, come potenziale contropartita tecnica, il cartellino dell'attaccante Gennaro Tutino al quale sommare un conguaglio economico.

Gli squali per il calciatore brasiliano avrebbero richiesto una cifra prossima ai 15 milioni di euro, potendo contare su un contratto rinnovato in inverno, con scadenza fissata al 30 giugno 2024. Già in passato Gennaro Tutino era stato seguito dai calabresi, senza però che si potesse sviluppare una vera e propria trattativa con il club campano.

Le altre operazioni

Con le visite mediche con l'Inter concluse, per l'estremo difensore e capitano Alex Cordaz il futuro sarà nerazzurro. È atteso in settimana l'annuncio ufficiale con un contratto di valenza biennale con il club campione d'Italia. Per il numero uno si tratterà di un addio dopo sette stagioni vissute intensamente in Calabria. In uscita è anche l'attaccante Nwankwo Simy per il quale la società del Crotone starebbe vagliando le offerte giunte.

In entrata i rossoblù starebbero ricercando un estremo difensore. Il nome più gettonato sarebbe quello di Wladimiro Falcone, calciatore nell'ultima stagione al Cosenza, riacquistato dalla Sampdoria.