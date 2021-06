L'Inter sta valutando come muoversi sul mercato in vista della prossima estate. Se da un lato ci sono gli ormai noti problemi finanziari, che potrebbero essere risolti dalla pesante cessione di Achraf Hakimi, dall'altra c'è la necessità di rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Simone Inzaghi. Una delle priorità sarà rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo quanto successo a Christian Eriksen, operato ieri per impiantare un defibrillatore sottocutaneo. Per il danese non c'è ancora la certezza che possa tornare in campo e per questo il club meneghino deve mettersi alla ricerca di un innesto in quella zona di campo.

Nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di un possibile ritorno di Mateo Kovacic.

L'Inter pensa al ritorno di Kovacic

L'Inter è in cerca di un rinforzo in mezzo al campo da regalare a Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi si è fatto anche il nome di Luis Alberto, che il neo tecnico nerazzurro avrebbe chiamato, ricevendo anche il placet dello spagnolo, ma convincere la Lazio a privarsene sarà tutt'altro che semplice. Proprio per questo motivo i nerazzurri stanno valutando anche delle piste alternative e una di questa porterebbe al clamoroso ritorno di Mateo Kovacic.

Il legame tra il centrocampista croato e il mondo Inter è rimasto immutato, con il direttore sportivo, Piero Ausilio, che non ha mai escluso la possibilità di riportarlo all'ombra del Duomo.

Il classe 1994 si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Inzaghi, che gli darebbe quella libertà di manovra che a Roma dava proprio a Luis Alberto. Inoltre fu proprio l'Inter a lanciarlo nel grande calcio acquistandolo dalla Dinamo Zagabria per 11 milioni di euro, cedendolo poi nell'estate del 2015 al Real Madrid per 40 milioni di euro, realizzando una corposa plusvalenza, quasi costretta dai paletti del fair play finanziario.

La trattativa con il Chelsea

Il Chelsea non considera incedibile Mateo Kovacic, visto che in quel ruolo ha già Jorginho e Kanté, senza dimenticare Mount. Proprio per questo motivo i Blues sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del suo futuro con l'Inter. I nerazzurri potrebbero avere una corsia preferenziale, soprattutto qualora dovessero cedere agli inglesi Hakimi.

Le due trattative sarebbero slegate, ma il club meneghino potrebbe strappare una formula vantaggiosa, che permetta di non impattare su questo bilancio. Non è escluso il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Resta da trovare l'accordo sulla valutazione che, comunque, difficilmente sarà inferiore ai 30 milioni di euro. Con Kovacic l'Inter avrebbe quel giocatore in grado di alzare il tasso tecnico del centrocampo, con l'augurio di poter rivedere con la maglia nerazzurra in campo anche Christian Eriksen.