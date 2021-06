La Juventus, in questa sessione di mercato, cercherà di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I nomi che interesserebbero ai bianconeri sarebbero molti e in particolare il profilo che piacerebbe maggiormente sarebbe quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe l'uomo giusto per rinforzare la mediana di Allegri. Ma arrivare al giocatore della nazionale non sarebbe semplicissimo, vista la richiesta di 40 milioni da parte del club neroverde. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di offrire 30 milioni più il cartellino di Radu Dragusin.

Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la risposta del Sassuolo.

I bianconeri, però, non avrebbero messo il solo Locatelli nel loro mirino, ma starebbero pensando anche a un altro giocatore per rinforzare la propria squadra: Robin Gosens. Ma per arrivare all'esterno tedesco dell'Atalanta bisognerà battere la concorrenza di diversi club.

La Juventus studia le mosse di mercato

La Juventus per rinforzare la sua rosa sta cercando di attuare strategie diverse, viste anche le difficoltà economiche causate dalla pandemia. Per i bianconeri non sarà facile centrare tutti i suoi obiettivi: la concorrenza per Locatelli e Gosens è tanta, essendo entrambi fra i protagonisti degli Europei attualmente in corso.

Il giocatore dell'Atalanta per esempio è seguito da Inter, Milan, Real Madrid e Barcellona. Anche su Locatelli ci sono gli occhi di City e PSG, ma l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di anticipare i tempi. In settimana, Federico Cherubini potrebbe decidere di incontrare il Sassuolo per provare ad anticipare i tempi.

A centrocampo, la Juventus starebbe pensando anche al ritorno di Miralem Pjanic.

Qui la situazione sarebbe relativamente più semplice, visto che il Barcellona potrebbe pensare di cedere il giocatore in prestito.

Chiaramente con l'ingresso di uno o due centrocampisti la Juventus dovrebbe mettere a segno anche qualche operazione in uscita. Tra i calciatori in partenza c'è Aaron Ramsey. Il gallese, dopo due stagioni, potrebbe lasciare Torino per tornare in Inghilterra.

I club di Premier League interessati a lui sarebbero tanti, a cominciare dall'Arsenal.

Dopo gli Europei di deciderà il futuro di CR7

La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà anche capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 scioglierà le riserve solo dopo gli Europei. Chiaramente se Cristiano Ronaldo dovesse decidere di lasciare la Juventus a quel punto la società dovrà intervenire in modo deciso anche per rinforzare l'attacco. In tale eventualità il club cercherà di attuare qualche scambio, visto che i bianconeri non possono permettersi di liberarlo a zero, per non rischiare una minusvalenza.

Qualora, invece, CR7 dovesse restare a Torino, a quel punto servirà solo un innesto per completare il reparto.