La Juventus nelle prossime settimane sarà impegnata in un lavoro molto importante in tema cessioni. Si proverà ad ottenere plusvalenze finanziarie, cercando di vendere quei giocatori che hanno più mercato e che pesano maggiormente sul monte ingaggi. Nella prima categoria rientra Demiral, che piace in Inghilterra. Sul centrale ci sarebbe l'interesse di Everton e Manchester City, che non avrebbero problemi ad investire 40 milioni di euro per il giocatore. A centrocampo invece il principale indiziato a lasciare Torino è Aaron Ramsey, che piace a Liverpool e Arsenal.

Da valutare anche il futuro professionale di Cristiano Ronaldo, che interesserebbe a Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid. La società bianconera sta lavorando anche agli acquisti: l'obiettivo infatti sarebbe quello di investire in giocatori di qualità sulla mediana. Si parla di un possibile ritorno in prestito di Miralem Pjanic, che Allegri conosce bene avendolo allenato nella sua prima esperienza professionale alla Juventus. Oltre al bosniaco però potrebbe arrivare una mezzala. Secondo il giornalista sportivo Luca Momblano il tecnico toscano avrebbe dato il benestare per l'acquisto di Manuel Locatelli.

Allegri gradirebbe l'acquisto di Locatelli

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha dichiarato che Allegri apprezza Locatelli ed è favorevole ad un suo arrivo alla Juventus.

Ha poi aggiunto: "Pur non vedendolo come leader e trascinatore del centrocampo, Allegri condivide la scelta della società bianconera". Non sarà però semplice acquistare il centrocampista del Sassuolo, soprattutto per la sua valutazione di mercato (la società emiliana lo vorrebbe cedere per almeno 40 milioni di euro) ma anche perché ci sono diverse società interessate al suo acquisto.

Su tutte il Real Madrid, con il nuovo tecnico Carlo Ancelotti che avrebbe fatto il nome del centrocampista italiano come rinforzo per la mediana.

Il mercato della Juventus

I centrocampisti Miralem Pjanic e Manuel Locatelli potrebbero essere gli innesti che la Juventus aggiungerà alla mediana. Dovrebbero essere confermati Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Weston McKennie.

Dubbi invece sulla permanenza di Arthur Melo. Massimiliano Allegri osserverà il brasiliano durante il ritiro estivo per capire se potrà essere utile alla sua idea di gioco. Si attendono acquisti anche nel settore avanzato. Indipendentemente dalla cessione di Cristiano Ronaldo, potrebbe arrivare almeno una punta. Si valuta l'ingaggio a parametro zero di Memphis Depay, che va in scadenza con il Lione a giugno 2021. Altri giocatori che piacciono sarebbero Dusan Vlahovic della Fiorentina e Gabriel Jesus del Manchester City.