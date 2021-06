La Juventus in estate dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Sembrano queste le principali esigenze della società bianconera, anche se potrebbero esserci degli innesti in difesa nel caso di cessioni pesanti. Si parla ad esempio di Demiral come possibile partente: il difensore turco piace in Inghilterra e ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Rimanendo in tema acquisti, i giocatori graditi da Massimiliano Allegri sarebbero Miralem Pjanic e Manuel Locatelli, che andrebbero ad integrare un centrocampo formato da Rabiot, Bentancur, Arthur Melo e McKennie.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, gli arrivi dipenderanno evidentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Se dovesse rimanere, potrebbe arrivare una quarta punta a completare il settore avanzato. In caso di cessione invece, la Juventus potrebbe acquistare un giocatore di qualità. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i giocatori più apprezzati della società bianconera spiccherebbe Gabriel Jesus del Manchester City.

Gabriel Jesus o Icardi possibili sostituti di CR7

La Juventus starebbe valutando l'acquisto della punta Gabriel Jesus nel caso in cui dovesse partire Cristiano Ronaldo. Il classe 1997 sarebbe considerato il rinforzo ideale dalla società bianconera sia per età che per caratteristiche tecniche.

Si andrebbe ad integrare senza particolari problemi sia con Morata che con Dybala. Il Manchester City starebbe pensando di cederlo in quanto la società inglese potrebbe acquistare Harry Kane. L'eventuale arrivo del nazionale inglese relegherebbe al ruolo di riserva il nazionale brasiliano. Di conseguenza il giocatore potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale, magari nella Juventus.

Non solo Gabriel Jesus: la società bianconera starebbe valutando anche altri profili per il settore avanzato. Su tutti Mauro Icardi, che non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Pochettino. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe l'argentino a Torino e Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain.

Possibile l'acquisto di Vlahovic

Altro giocatore che piacerebbe alla società bianconera è Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina non vorrebbe cedere. Molto dipenderà dall'offerta che la Juventus potrebbe presentare ai toscani. Il giocatore è valutato circa 60 milioni di euro, una somma difficile da sostenere a meno di una dilazione di pagamento. Non è da scartare la possibilità che Fiorentina e Juventus possano ripetere la trattativa che ha portato Federico Chiesa dalla società toscana a quella bianconera. Vlahovic potrebbe essere acquistato in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro, più diritto di riscatto per circa 40 milioni (con l'aggiunta di bonus).