La Juventus in estate dovrà rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Sembrano queste le principali esigenze della società bianconera, che però dapprima dovrà cercare di alleggerire la rosa. In vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio prevista il 30 giugno, si proverà a cedere alcuni esuberi e a diminuire il monte ingaggi, uno dei più pesanti del calcio europeo. Per questo si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey (che guadagna circa sette milioni di euro a stagione) e Cristiano Ronaldo (ingaggio da circa 30 milioni).

A questi potrebbe aggiungersi Merih Demiral, che è uno dei giocatori che ha più mercato in Inghilterra. Nelle ultime ore però si parla di un interesse concreto del Milan per il difensore centrale, considerato il giocatore ideale da schierare vicino a Kjaer o a Tomori. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni siti, la società rossonera starebbe pensando di offrire il cartellino di Rafael Leao alla Juventus per arrivare a Demiral.

Possibile scambio di mercato Demiral-Rafael Leao

Il Milan sarebbe interessata a Demiral e potrebbe offrire il cartellino di Rafael Leao. Uno scambio che potrebbe definirsi alla pari, in quanto entrambi i giocatori sono valutati circa 30 milioni di euro.

Allo stesso tempo risolverebbe alcune esigenze di Milan e Juventus. In particolar modo, i rossoneri completerebbero il settore difensivo con un innesto di qualità, mentre la Juventus avrebbe la quarta punta per il settore avanzato. Rafael Leao potrebbe rappresentare il giocatore ideale per Massimiliano Allegri, perché ha fisicità ma anche velocità.

Caratteristiche simili a Morata, che però rimarrebbe alla Juventus in quanto la società bianconera sarebbe pronta a pagare 10 milioni di euro all'Atletico Madrid per il prestito per un'altra stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere anche Cristiano Ronaldo durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla punta portoghese in quanto ha ancora un anno di contratto con la società bianconera.

Intanto arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un interesse concreto della Juventus per Dusan Vlahovic. La punta serba sarebbe ritenuto un giocatore ideale per il settore avanzato perché diverso da Morata e Dybala, in quanto bravo a dare profondità ma anche nell'area di rigore. Lo dimostrano i gol realizzati in questa stagione nel campionato italiano. La Fiorentina però lo valuta circa 60 milioni di euro, una somma importante anche se potrebbe essere concessa una dilazione di pagamento. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto più bonus.