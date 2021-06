La Juventus, in estate, dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Sarà prima necessario alleggerire la rosa, che conta giocatori che pesano molto a bilancio. Su tutti, spiccano Alex Sandro, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo. Sul terzino brasiliano ci sarebbe l'interesse del Chelsea, con il tecnico Tomas Tuchel che ne è uno dei principali estimatori. Per quanto riguarda il centrocampista gallese, ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi, in particolar modo del Liverpool. Possibile destinazione inglese anche per la punta portoghese: si parla infatti di un possibile scambio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo al Manchester United e Paul Pogba alla Juventus.

Il nazionale francese potrebbe essere quindi un rinforzo per il centrocampo, anche se si parla di un interesse concreto anche per Manuel Locatelli. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, secondo la stampa spagnola, la Juventus sarebbe interessata a Eden Hazard del Real Madrid.

Allegri vorrebbe l'acquisto di Eden Hazard

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti da giornali sportivi spagnoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di Eden Hazard. L'attaccante belga dovrebbe andare ad integrare il settore avanzato della Juventus, formato da Alvaro Morata e Paulo Dybala (dando per scontata la cessione di Cristiano Ronaldo). La società bianconera, però, difficilmente investirebbe in cash per l'acquisto del belga e valuterebbe un eventuale investimento solamente in prestito con riscatto nelle prossime stagioni.

Il Real Madrid, invece, vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ricavandoci almeno 50 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile approdo di Hazard alla Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Gran parte di questi parlano, invece, di un interesse concreto della società bianconera per Memphis Depay, Arkadius Milik, Moise Kean e Donyell Malen.

Tutti giocatori che costerebbero evidentemente di meno rispetto al nazionale belga, non solo dal punto del vista del costo del cartellino ma anche da quello dell'ingaggio. La punta del Lione, inoltre, arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno 2021. Milik, invece, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso per circa 12 milioni di euro.

Più pesanti le valutazioni di Moise Kean e Donyell Malen, giocatori, rispettivamente, dell'Everton e del Psv Eindhoven. L'italiano ha un prezzo di circa 50 milioni di euro, mentre l'olandese potrebbe trasferirsi per circa 30 milioni di euro.