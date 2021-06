Uno dei temi che hanno tenuto maggiormente banco nel corso delle ultime settimane tra i tanti appassionati della Serie A, è quello riguardante l'offerta televisiva della stagione in partenza dal prossimo agosto. Come già annunciato, infatti, il campionato italiano vivrà una vera e propria rivoluzione: dopo anni, infatti, Sky non sarà più la casa della Serie A, spodestata da Dazn. L'emittente streaming, infatti, dal prossimo agosto trasmetterà tutte le partite del campionato, per un totale di 10 per ogni giornata (di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky).

Nella mattinata di martedì 1° giugno, Dazn ha finalmente svelato il nuovo prezzo del suo abbonamento che, come da previsioni, è più alto rispetto allo scorso anno: dai 9,90€ al mese, infatti, il prezzo lievita a 29,99€.

Le offerte per i vecchi e nuovi clienti

Nonostante l'aumento del prezzo, comunque, la piattaforma ha annunciato che sono previsti degli sconti per tutti, sia per i già abbonati sia per coloro che, invece, sono privi di sottoscrizione e vorranno abbonarsi nelle prossime settimane. Quest'ultimi, in particolare, dovranno sciogliere le riserve relativamente presto: i nuovi clienti che si abboneranno tra l'1 e il 28 luglio, infatti, potranno avere accesso a un prezzo sconto di 19,99€.

Tale sconto ha durata di 14 mesi, coprendo dunque tutta la durata della prossima stagione di Serie A. Per quanto riguarda coloro che già ora sono abbonati a Dazn, essi riceveranno in regalo i mesi di luglio e agosto, che dunque non dovranno essere pagati. Da settembre, invece, scatterà anche per loro il prezzo in promozione a 19,99€ per una durata pari a 12 mesi.

La piattaforma ha comunque assicurato che, nelle prossime settimane, vi saranno delle ulteriori offerte dedicate ai vecchi clienti.

Su Sky in esclusiva la Serie B

Dazn, infine, ha assicurato che rimarrà per i propri abbonati la possibilità di disdire la loro sottoscrizione in qualsiasi momento, senza incorrere in costi aggiuntivi ulteriori o nella restituzione degli sconti fruiti fino a quel momento.

D'altra parte, comunque, anche Sky non sta a guardare. Per il triennio 2021-2024, infatti, i clienti in possesso del pacchetto calcio potranno comunque vedere tre partite su 10 per ogni turno di campionato. In particolare, le partite che saranno visibili saranno quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45. Grande esclusiva Sky, poi, sarà la Serie B: il campionato cadetto, infatti, sarà completamente visibile solo sulla tv satellitare, che trasmetterà tutte le 380 partite stagionali alle quali dovranno aggiungersi quelle dei playout e dei playoff. Per quanto riguarda il calcio estero, infine, gli abbonati Sky avranno accesso fino a cinque partite per turno della Premier League, una selezione delle partite di Bundesliga e della Ligue1.